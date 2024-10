OUVERTURE US : les indices peinent à s'orienter à l'ouverture, les petites capitalisations tirent les gains 🟢

L'US500 gagne 0,10 %.

US2000 gagne 1,30 % à 2 300 points

Le dollar reste très fort

Morgan Stanley gagne 7% à l'ouverture après la publication de ses résultats trimestriels. Au début de la séance de trésorerie américaine, les indices ouvrent sans direction claire, à l'exception de l'indice US2000 (Russell 2000). Le sentiment positif parmi les petites capitalisations peut être attribué à la confiance croissante des investisseurs dans un scénario d'« atterrissage en douceur » - retour des taux d'intérêt à des niveaux plus bas sans déclencher de récession économique. En outre, le sentiment est renforcé par les très bons résultats trimestriels de Morgan Stanley, qui est en hausse de plus de 7 % à l'ouverture de la séance au comptant. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US2000 Au moment de la publication, l'indice est déjà en hausse de 1,40% à 2300 points. Il s'agit d'un niveau de résistance majeur et de la limite supérieure du canal de consolidation. Ces niveaux ont été testés à trois reprises depuis juillet 2024, et à chaque fois nous avons observé un retour à la baisse et une correction plus profonde. Si les haussiers parviennent cette fois à franchir durablement la zone des 2 300 points, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance haussière.

Source: xStation 5 Actualités des entreprises J.B. Hunt Transport Services (JBHT.US) gagne 4,80 % après que les bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les estimations, malgré une baisse de 2,8 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. La croissance du segment JBI et l'augmentation du revenu par chargement dans le segment ICS en sont les principaux moteurs. Si l'on exclut les surcharges de carburant, la baisse du chiffre d'affaires est inférieure à 1 %. L'action de U.S. Bancorp (USB.US) ouvre en hausse de 4,75 % après des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à la croissance du revenu net d'intérêt. La banque a maintenu ses prévisions stables pour le quatrième trimestre et a réaffirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne les revenus nets d'intérêts et les revenus ajustés autres que les intérêts. United Airlines (UAL.US) a bondi de 9,80 % après avoir dépassé les attentes du troisième trimestre et annoncé un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars. La société prévoit un bénéfice de 2,50 à 3,00 dollars par action pour le quatrième trimestre, ce qui est nettement plus élevé que l'année précédente. ASML (ASML.US) a chuté de plus de 4,50 % après avoir annoncé des réservations plus faibles que prévu pour le troisième trimestre, avec une baisse séquentielle de 53 %. Malgré des ventes nettes et des revenus solides au T3, les inquiétudes concernant les revenus de 2025 en raison des contrôles à l'exportation ont contribué à la baisse. Interactive Brokers (IBKR.US) a chuté de 4 % après des résultats mitigés au troisième trimestre. Bien que le chiffre d'affaires ait augmenté de 20 % d'une année sur l'autre, la marge d'intérêt nette a diminué, ce qui a contribué à la baisse de l'action. Novavax (NVAX.US) a chuté de près de 23% après que la FDA a suspendu ses essais cliniques sur le COVID-19 et le vaccin contre la grippe, citant des problèmes de sécurité après qu'un participant aux essais a développé une neuropathie motrice.

