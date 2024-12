OUVERTURE US : les indices progressent légèrement à l'ouverture de la séance 📌

Les indices progressent d'environ 0,20 % à l'ouverture de la séance.

Le dollar continue de baisser, passant sous la barre des 106 points

Les rendements obligataires baissent également Les indices américains ont ouvert avec de légers gains lors de la séance au comptant après la pause des vacances d'hier (Thanksgiving). Les valeurs technologiques de l'indice US100 ont enregistré les gains les plus importants, augmentant de 0,80 % pour atteindre 20 900 points. L'indice US500 a augmenté de 0,45% à 6 025 points. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un meilleur sentiment est notamment présent dans le secteur des semi-conducteurs. Nvidia (NVDA.US) est en hausse de 3,4 %, et TSM (TSMC.US) a gagné 3,3 %. Le secteur des technologies de l'information se comporte également bien, à l'exception de Microsoft (MSFT.US), qui est en baisse de 0,7 %.

Source: xStation 5 US100 L'indice technologique US100 est en tête des gains aujourd'hui, s'approchant à nouveau du niveau de 21 000 points. La récente correction s'est arrêtée dans la fourchette 20 500-20 600 points. Actuellement, pour les haussiers, la zone de résistance clé reste au-dessus de 21 000 points.

Source: xStation 5 Faits marquants : La SEC américaine a approuvé la première bourse nationale à fonctionner presque en continu, 23 heures par jour et cinq jours par semaine. Sous l'impulsion du milliardaire des fonds spéculatifs Steve Cohen, la Bourse nationale 24X a stimulé les valeurs de courtage, Robinhood gagnant 2,9 %, Charles Schwab augmentant de 0,4 % et Interactive Brokers de 0,3 %.

nationale Sous l'impulsion du milliardaire des fonds spéculatifs Steve Cohen, la Bourse nationale 24X a stimulé les valeurs de courtage, Robinhood gagnant 2,9 %, Charles Schwab augmentant de 0,4 % et Interactive Brokers de 0,3 %. Les actions du secteur de la vente au détail ont attiré l'attention dans le contexte d'une forte activité d'achat lors du Black Friday, alimentée par la détente de l'inflation, la baisse des taux d'intérêt et l'enthousiasme des fêtes de fin d'année. La National Retail Federation prévoit que 183,4 millions de personnes feront des achats en ligne et en magasin entre Thanksgiving et le Cyber Monday. Les grandes enseignes comme Walmart et Target sont bien placées pour profiter de l'augmentation des dépenses de consommation. Actualités des entreprises Microsoft (MSFT.US) recule de 0,70 % à la suite d'une information de Bloomberg selon laquelle la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a lancé une vaste enquête antitrust sur l'entreprise. L'enquête porte sur les pratiques commerciales de Microsoft dans les domaines de l'informatique dématérialisée et de l'intelligence artificielle. Wedbush Securities a minimisé l'inquiétude, suggérant que l'enquête pourrait ne pas s'intensifier, en particulier si la présidente de la FTC, Lina Khan, quitte ses fonctions sous une éventuelle administration de Donald Trump. Miniso (MNSO.US) a gagné 3,40% bien que la société ait annoncé sa plus faible croissance de revenus trimestriels de l'année. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a atteint 4,52 milliards de RMB (624,1 millions de dollars), soit une augmentation de 19,3 % d'une année sur l'autre, mais inférieure à la croissance de 24,1 % du deuxième trimestre et de 26 % du premier trimestre.

