OUVERTURE US : les indices prolongent leurs gains euphoriques suite à la décision dovish de la Fed 🎯.

L'indice US500 atteint un nouveau record historique

L'indice des petites capitalisations (Russell 2000) gagne le plus

Le dollar se consolide, empêchant toute nouvelle baisse

Baisse des rendements des obligations à deux ans Les indices ont ouvert en hausse à Wall Street, dans le sillage des gains enregistrés sur le marché des contrats à terme. Les contrats (US500) sur l'indice S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets au-dessus de 5700 points, gagnant 2,50 % aujourd'hui. L'appétit des investisseurs pour le risque est clairement alimenté par la décision de la Fed d'hier et la conférence qui s'en est suivie avec le président Jerome Powell. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La décision de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base était dovish et inattendue pour la plupart des analystes. Cependant, le marché a évalué positivement les intentions de la Fed. Les gains du marché boursier peuvent être attribués à la position exceptionnellement optimiste de la Fed et aux assurances de la force de l'économie américaine. La décision de réduire les taux de manière plus agressive est essentiellement le signe d'une victoire sur l'inflation. La présenter différemment aurait pu impliquer l'aveu d'erreurs de communication passées. Malgré la hausse des marchés boursiers et des crypto-monnaies, le dollar hésite à perdre de la valeur, ce qui indique que cette décision a peut-être déjà été intégrée dans les prix. Actuellement, nous assistons à des gains plus euphoriques sur le marché boursier. US500 (Intervalle D1) L'indice US500 est en train de dépasser de manière dynamique la dernière zone de résistance située juste en dessous de 5700 points. On peut dire que le prix est resté en consolidation au cours des trois derniers mois d'été. Bien que les haussiers soient actuellement en plein contrôle, un nouveau test du niveau des 5700 points n'est pas exclu. Les cibles les plus proches pour les gains actuels pourraient être les niveaux psychologiques ronds comme 5800, 5900, et 6000 points. Source: xStation 5 Actualités des entreprises NIO (NIO.US) gagne 2,00 % après avoir commencé les livraisons de son nouveau SUV électrique ES8 en Europe. L'ES8, basé sur la plateforme NT 2.0 de NIO, est le sixième modèle disponible sur le marché européen. Malgré les droits de douane potentiels sur les véhicules électriques chinois, NIO poursuit son expansion en Europe, en s'appuyant sur des prix compétitifs et sur la coopération de la Commission européenne pour maintenir sa rentabilité dans la région. Les entreprises liées aux crypto-monnaies ont bondi en réponse à la hausse de plus de 4 % du bitcoin, qui a atteint environ 62 000 dollars. Parmi les gains les plus importants figurent Coinbase (COIN.US +6,3 %), Riot Platforms (RIOT.US +2,4 %), Marathon Digital (MARA.US +3,6 %) et CleanSpark (CLSK.US +4,3 %). L'action Plug Power (PLUG.US) gagne près de 2,30 % après avoir obtenu une commande de 25 MW pour des systèmes d'électrolyse PEM de la part de la coentreprise de BP et d'Iberdrola en Espagne. Le projet vise à décarboniser la raffinerie de Castellon en produisant de l'hydrogène vert, remplaçant l'hydrogène gris, et en réduisant les émissions de CO2 de 23 000 tonnes par an. Le projet pourrait être étendu à une capacité d'électrolyse de 2 GW.

