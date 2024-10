OUVERTURE US : les indices testent leurs plus hauts historiques après de très bonnes données macroéconomiques en provenance des Etats-Unis 🎯

L'indice US500 gagne 0,50 %.

US2000 augmente de 0,75 % au-dessus de 2 200 points

Les rendements obligataires augmentent également

Le dollar rebondit légèrement L'optimisme prévaut sur les marchés boursiers américains après la publication de données plus solides sur l'économie américaine. Les ventes au détail sont finalement apparues mitigées, avec une lecture globale nettement plus élevée et une lecture de base légèrement plus faible. Parallèlement, la production industrielle a augmenté de 0,8 % d'un mois sur l'autre, alors que les prévisions étaient de 0,2 %. Ces données soutiennent la spéculation des investisseurs sur un scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les marchés boursiers ont réagi aux publications macroéconomiques par de légères hausses. Nous observons également un rebond du dollar et des rendements obligataires. Toutefois, les données plus solides n'ont pas réussi à réduire les attentes du marché concernant l'ampleur des réductions de taux lors de la réunion de la Fed de demain. Les attentes oscillent toujours entre une réduction de 25 points de base et de 50 points de base. Ce sont les petites capitalisations qui gagnent le plus aujourd'hui. L'indice US2000 gagne 0,75 %, dépassant le niveau des 2 200 points. Les hausses sont soutenues par les attentes de réductions des taux d'intérêt, et une politique monétaire plus souple devrait améliorer la situation des petites entreprises aux États-Unis. L'indice US500 se trade légèrement au-dessus du plus haut historique autour de 5 670 points. Source: xStation 5 Ce sont les petites capitalisations qui gagnent le plus aujourd'hui. Toutefois, nous constatons que les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta et Amazon affichent également de bonnes performances. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Intel (INTC.US) gagne 2,0 % après avoir annoncé son intention de restructurer ses activités de fonderie en une filiale autonome, susceptible d'attirer des investissements extérieurs. Cette décision stratégique vise à renforcer la position d'Intel sur le marché concurrentiel de la fonderie. En outre, Intel a obtenu un contrat important pour la fabrication d'une puce d'intelligence artificielle personnalisée pour la division informatique en nuage d'Amazon, renforçant ainsi sa relation avec un acteur majeur de la technologie. L'action AppLovin (APP.US) gagne 3 % à la suite d'un relèvement de la note d'UBS à « Acheter », citant une visibilité accrue de la croissance du chiffre d'affaires. L'action Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) gagne 3 % après que Bank of America a relevé sa note de Neutre à Achat. Le relèvement reflète les réductions de coûts anticipées sous la direction de la nouvelle directrice financière Marie Myers, les synergies significatives résultant de l'acquisition de Juniper Networks et la reprise potentielle des marges dans les domaines de l'informatique à haute performance et de l'intelligence artificielle. BofA a relevé son objectif de prix à 24 dollars. Dada Nexus (DADA.US) a bondi de près de 16 % après que JD.com a confirmé avoir acquis la totalité de la participation de Walmart dans la société. Microsoft (MSFT.US) gagne près de 1,80 % après avoir augmenté son dividende trimestriel de 10 % et approuvé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 60 milliards de dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."