Ouverture US : l’IPC ne rassure pas les marchés 🔎

Les indices enregistrent une baisse à l'ouverture de la séance

Le dollar progresse légèrement

Les rendements obligataires augmentent La réaction du marché à la publication de l’IPC a été mitigée. Le rapport a montré une nette baisse de l'inflation globale, atteignant son plus bas niveau avant les hausses de prix. Cependant, les investisseurs espéraient une surprise similaire pour l'inflation de base. Or, les données de base se sont révélées légèrement plus élevées que prévu. Tandis que les données annuelles étaient conformes aux attentes, les données mensuelles étaient légèrement supérieures. Cette augmentation est due à un rebond des prix des loyers, qui, en théorie, n'est pas généralement influencé par la demande. Par conséquent, la voie semble dégagée pour des réductions des taux d'intérêt la semaine prochaine. Au moment de la publication, une baisse de 25 points de base semble la plus probable. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Immédiatement après la publication, le dollar s'est considérablement renforcé et les rendements obligataires ont augmenté de manière dynamique. Cela indique que les marchés espéraient des lectures légèrement inférieures pour l'inflation de base, et donc les attentes pour une réduction plus importante, c'est-à-dire de 50 points de base, sont désormais beaucoup plus faibles. Cependant, avec le temps, la réaction initiale a été effacée, et les contrats sur les indices ont même enregistré un léger rebond à un moment donné. L'ouverture de la séance en cash aux États-Unis a accru la pression à la baisse, faisant reculer les principaux indices. Actuellement, le US500 est en baisse de 0,80 % à 5450 points, le US100 recule de 0,20 % à 18800 points et le US2000 perd 1,40 % à 2070 points. US500 L'indice enregistre des pertes aujourd'hui après une volatilité accrue lors de la publication des données CPI. Il semble désormais que les baissiers prennent le contrôle, et les cotations pourraient trouver un nouveau support autour de 5440 points. Le niveau suivant à surveiller se situe autour de 5300–5330 points, ayant déjà servi de niveau technique efficace à trois reprises dans le passé. Source: xStation 5 Actualités des entreprises Les actions de Dave & Buster's Entertainment (PLAY.US) ont augmenté de plus de 6 % après les résultats du deuxième trimestre. Malgré des revenus inférieurs aux prévisions avec une baisse de 6,3 % des ventes comparables, l'entreprise a dépassé les prévisions de bénéfices et a enregistré une augmentation de 8,1 % de l'EBITDA ajusté grâce à une gestion efficace des coûts. Les actions de GameStop (GME.US) ont chuté de 13,50 % après les résultats du deuxième trimestre. L'entreprise a dépassé les prévisions de bénéfices mais a subi une baisse significative de 32 % de ses ventes, les ventes de logiciels passant de 34,1 % des revenus totaux l'an dernier à 26 %. Les frais de vente, généraux et administratifs ont également augmenté, représentant 33,7 % des ventes. Les actions de Trump Media & Technology (DJT.US) ont chuté de 15 % après le débat présidentiel américain. Un sondage de CNN a indiqué que 63 % des téléspectateurs estimaient que Kamala Harris avait remporté le débat, contre 37 % pour Donald Trump, ce qui a eu un impact négatif sur les actions.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."