Ouverture US : optimisme modéré avant les données sur l'inflation

Wall Street est dans une humeur léthargique avant les données sur l'inflation

Apple et Google font face à des décisions défavorables de la Cour européenne

Viridian Therapeutics bondit de 12 % après des données positives des essais cliniques de phase 3 Wall Street aborde la séance de mardi avec un optimisme légèrement modéré. Le Nasdaq gagne près de 0,6 %, le S&P 500 progresse de 0,35 %, tandis que le Dow Jones ouvre dans le rouge (-0,26 %) et le Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, reste stable pour l'instant. Les investisseurs demeurent prudents en attendant le débat présidentiel prévu aujourd'hui et les données sur l'inflation (CPI) de demain, qui influenceront l'orientation de la prochaine réunion de la Fed. Source: xStation5 US100 : Le Nasdaq Composite, représenté par le contrat US100, poursuit son rebond au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes. Les données économiques optimistes pourraient accélérer le retournement de tendance pour l'indice et améliorer l'humeur des investisseurs, qui reste tendue avant les prochaines décisions sur les taux d'intérêt. Maintenir le niveau au-dessus de la résistance la plus récente sera crucial pour soutenir la dynamique haussière de l'indice. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Les actions d' Apple (AAPL.US) ont chuté de 1 % après un échec en appel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Apple cherchait à annuler les accusations d'accord fiscal illégal avec les autorités irlandaises, mais la décision défavorable maintient l'entreprise responsable d'une amende de 14 milliards d'euros.

De la même manière, Alphabet (GOOGL.US) a perdu son procès pour violation des règles de concurrence de l'UE en favorisant ses propres recommandations d'achats. La société mère de Google devra donc payer une amende de 2,4 milliards d'euros. Malgré cette décision, l'action d'Alphabet gagne 0,77 % après l'ouverture.

Deutsche Bank a désigné Tesla (TSLA.US) comme son choix préféré, faisant ainsi monter les actions de l'entreprise de 2,45 % à l'ouverture. Le membre souvent mal-aimé des "sept magnifiques" retrouve les faveurs des investisseurs alors que l'analyste de la banque souligne le statut unique de Tesla et sa vision pour transformer plusieurs industries au-delà de l'automobile.

Viridian Therapeutics (VRDN.US) , fortement poussée dans les échanges avant l'ouverture, voit ses actions augmenter de 12 % après avoir publié des données positives pour l'essai clinique de phase 3 de VRDN-001 dans le traitement de la maladie de l'œil thyroïdien. Selon Gregory Renza de RBC, cette publication « ouvre la voie à de futurs succès pour le programme ».

Les actions d’ Oracle Corp (ORCL.US) s’envolent de 13 % après un rapport de bénéfices trimestriels et des prévisions suggérant une demande soutenue et élevée pour les services de cloud computing.

