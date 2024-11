OUVERTURE US : prises de bénéfices partielles en début de séance ✂️

Le dollar et les rendements obligataires américains continuent d'augmenter

Ouverture des indices en légère baisse

L'indice US500 reste au-dessus de la barre des 6000 points Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US500 Les cotations actuelles de l'indice se situent autour de 0%, avec une tendance à la hausse, les pertes initiales ayant été récupérées. En début de journée, il a perdu 0,10%. Du point de vue de l'analyse technique, le niveau de support clé est le seuil des 6000 points. La séance au comptant sur le marché américain commence par une légère prise de bénéfices après les gains dynamiques récents. Cependant, les niveaux clés des indices sont maintenus et, peu après, le marché affiche même de légères hausses. La récente hausse des marchés boursiers se produit malgré la pression exercée par le renforcement du dollar. Aujourd'hui, le dollar a encore gagné 0,45 % pour atteindre 105,8000 points, son niveau le plus élevé depuis avril 2024, alors même que la Fed a entamé un cycle de réduction des taux. Il n'y a actuellement pas d'inquiétude significative concernant le renforcement du marché des devises, car ce que l'on appelle le Trump Trade se poursuit à la suite des élections de la semaine dernière. Toutefois, à plus long terme, un dollar fort pourrait progressivement exercer une pression sur le marché boursier. Source: xStation 5 Actualités boursières Shopify (SHOP.US) gagne 20% après avoir annoncé une augmentation de 26% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente au troisième trimestre, marquant ainsi une croissance constante depuis six trimestres. Le volume de marchandises brutes et les revenus mensuels récurrents ont augmenté de 24%. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 132% a/a, et le flux de trésorerie disponible a augmenté de 53% à 421M$. Shopify prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre augmentera d'un pourcentage moyen à élevé de 20 % d'une année sur l'autre, que la croissance de la marge brute restera très forte et que les dépenses d'exploitation représenteront 32 % à 33 % du chiffre d'affaires. Live Nation Entertainment (LYV.US) gagne 4,60 % après avoir publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre, grâce à de très bons parrainages et à une augmentation des ventes de billets. La société a déclaré que presque tous les engagements de parrainage prévus ont été obtenus, ce qui reflète une croissance à deux chiffres. En outre, plus de 20 millions de billets de concert pour 2025 ont déjà été vendus, ce qui reflète également une croissance à deux chiffres. Grab Holdings (GRAB.US) a bondi de près de 8 % à la suite de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, avec une augmentation de 16 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre et une augmentation de 15 % de la valeur ajoutée à la demande (GMV). Grab a relevé ses perspectives de revenus pour l'exercice 2024 à 2,76 G$-2,78 G$, reflétant une augmentation de 17 %-18 % d'une année sur l'autre, dépassant les prévisions antérieures et le consensus du marché. La société a également amélioré ses prévisions d'EBITDA ajusté à 308 M$-313 M$ et a réaffirmé son objectif de flux de trésorerie disponible ajusté positif. Luminar Technologies (LAZR.US) gagne 1% après des résultats trimestriels mitigés. La société a mis l'accent sur l'expansion de ses activités, y compris une extension de contrat avec un grand équipementier japonais pour le LiDAR et de nouvelles offres de logiciels. Le LiDAR de l'entreprise sera installé en série sur les véhicules Volvo, y compris l'EX90. Au quatrième trimestre, Luminar prévoit une croissance modérée de son chiffre d'affaires grâce à de nouveaux contrats et à des initiatives de réduction des coûts qui devraient permettre de réduire les pertes, bien que les liquidités devraient diminuer de 230 à 240 millions de dollars en raison de la restructuration et de la réduction de l'utilisation du programme d'actions. Honeywell (HON.US) gagne plus de 5 % après avoir appris que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation de 5 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des principaux actionnaires de Honeywell. Elliott plaide en faveur d'une révision stratégique, qui pourrait inclure un démantèlement du conglomérat industriel.

