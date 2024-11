Ouverture US : vente à Wall Street ; SMCI gagne 32% 🔔

Les indices boursiers américains sont légèrement en baisse à l'ouverture.

Les plus grandes baisses sont observées sur l'US2000.

L'indice du dollar gagne 0,16 %.

Les rendements des obligations américaines sont en baisse. En ce début de séance à Wall Street, la pression vendeuse domine, mais les indices tentent de récupérer leurs pertes. L'indice des petites capitalisations, l'US2000, enregistre la plus forte baisse, suivi par le US500 et le US100. La baisse des marchés boursiers se produit parallèlement à un léger renforcement du dollar. L'indice USDIDX gagne 0,16 % aujourd'hui et reste proche des sommets de ses récentes hausses rapides. En revanche, les rendements des obligations américaines connaissent une forte baisse aujourd’hui. Les rendements des obligations à 10 ans sont tombés à 4,37 %, tandis que ceux des obligations à 2 ans sont descendus à 4,25 %.

Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des baisses sont visibles sur l’ensemble du marché, quel que soit le secteur. La seule exception concerne le secteur des semi-conducteurs, principalement constitué de Nvidia (NVDA.US), TSM (TSM.US) et ASML (ASML.US). Il est important de noter que Nvidia publiera son rapport trimestriel demain. Source : xStation 5 US2000 L'indice US2000 recule de 0,95 % aujourd'hui, atteignant 2300 points. Cela marque la sixième session consécutive de baisse, avec des prix ayant chuté de plus de 6,50 % par rapport aux sommets post-électoraux. Actuellement, l'indice teste la limite supérieure de la consolidation récente autour des 2300 points. Tant qu'il reste au-dessus de cette zone, la tendance générale restera haussière. Cependant, une rupture du support à 2300 points pourrait signaler une pression de vente supplémentaire, avec un objectif potentiel autour de 2200 points, effaçant ainsi tous les gains post-électoraux.

Source: xStation 5 ActualitĂ©s des entreprises Walmart (WMT.US) gagne 3,10 % après avoir dĂ©passĂ© les attentes pour les ventes comparables aux États-Unis au troisième trimestre et relevĂ© ses prĂ©visions annuelles pour les ventes nettes et le bĂ©nĂ©fice ajustĂ©. Les ventes comparables aux États-Unis ont augmentĂ© de 5,3 %, surpassant l'estimation du consensus de 3,8 %. Le PDG Doug McMillon a soulignĂ© la croissance du volume en magasin, du retrait en magasin et des livraisons, ces dernières ayant surpassĂ© les autres catĂ©gories. Walmart anticipe dĂ©sormais une croissance des ventes nettes pour l'exercice 2025 entre 4,8 % et 5,1 %, contre une prĂ©cĂ©dente fourchette de 3,75 % Ă 4,75 %. Lowe (LOW.US) baisse de 3,20 % malgrĂ© des rĂ©sultats trimestriels meilleurs que prĂ©vu en termes de revenus et de bĂ©nĂ©fices. L'augmentation des dĂ©penses des consommateurs pour les rĂ©parations domiciliaires après les dĂ©gâts causĂ©s par les ouragans a donnĂ© un coup de pouce, mais n'a pas compensĂ© la demande rĂ©duite pour les articles de bricolage coĂ»teux, qui restent au cĹ“ur des ventes de Lowe. L'entreprise a lĂ©gèrement relevĂ© ses prĂ©visions de ventes pour l'annĂ©e. Symbotic (SYM.US) gagne 26 % après des rĂ©sultats impressionnants pour le quatrième trimestre, avec une augmentation de 47 % du chiffre d'affaires par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Pour le premier trimestre fiscal, Symbotic prĂ©voit un chiffre d'affaires compris entre 495 millions et 515 millions de dollars, dĂ©passant le consensus de 495,73 millions de dollars, ainsi qu'un EBITDA ajustĂ© anticipĂ© entre 27 millions et 31 millions de dollars. La directrice financière Carol Hibbard a mis en avant des prĂ©visions de forte croissance du chiffre d'affaires et de marges brutes stables pour le trimestre Ă venir, avec des investissements ciblĂ©s pour saisir de nouvelles opportunitĂ©s. Super Micro Computer (SMCI.US) bondit de 32 % après avoir nommĂ© BDO comme nouveau commissaire aux comptes indĂ©pendant et soumis un plan de conformitĂ© Ă Nasdaq pour rĂ©pondre aux exigences de cotation. Le fabricant de serveurs, qui avait subi un retard dans le dĂ©pĂ´t de son rapport de fin d'exercice suite Ă la dĂ©mission d'Ernst & Young en octobre, a assurĂ© Ă Nasdaq qu'il avait l'intention de soumettre son rapport annuel pour l'exercice se terminant le 30 juin ainsi que son rapport trimestriel pour la pĂ©riode se terminant le 30 septembre.  Â

