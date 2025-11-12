OUVERTURE US : Wall Street attend la fin du shutdown

La séance de mercredi à Wall Street se déroule dans un climat d'optimisme prudent. Les investisseurs continuent de réagir aux informations concernant une possible fin du shutdown du gouvernement américain, qui a déjà laissé une empreinte significative sur le marché et les données macroéconomiques. Les espoirs d'un accord politique à Washington sont l'un des principaux moteurs de l'amélioration du sentiment actuel, car la fin de la paralysie administrative permettrait la reprise des rapports économiques clés et rétablirait une plus grande transparence dans l'évaluation de l'état de l'économie américaine.

Dans le même temps, le marché surveille de près les signaux émis par la Réserve fédérale. Les récentes données moins favorables sur le marché du travail, notamment le rapport décevant de l'ADP, ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait décider de baisser ses taux d'intérêt dès le mois de décembre. Un tel scénario serait considéré comme un signe clair de soutien à l'économie après une période de resserrement monétaire. Cependant, des désaccords visibles existent au sein même de la Fed quant à la marche à suivre, certains membres prônant la prudence, craignant qu'un assouplissement trop rapide ne ravive les pressions inflationnistes.

D'un point de vue macroéconomique, l'économie américaine continue de faire preuve d'une résilience surprenante malgré l'impasse politique actuelle. La croissance économique reste modérée, même si des signes de ralentissement sont déjà visibles dans certains secteurs, notamment dans l'industrie manufacturière et le commerce extérieur. En outre, l'incertitude entourant les chaînes d'approvisionnement mondiales et la faiblesse des données chinoises constituent des facteurs de risque susceptibles de freiner l'appétit des investisseurs pour le risque.

Actuellement, le marché oscille entre l'espoir d'une résolution politique de la crise budgétaire et les attentes concernant les décisions de la Fed.

Cette combinaison favorise un optimisme modéré, mais souligne également la fragilité de l'équilibre actuel. Si le shutdown prend effectivement fin et que la Fed adopte une position plus accommodante en décembre, le marché boursier américain pourrait terminer l'année sur une note nettement plus positive. Pour l'instant, cependant, les investisseurs restent prudents, conscients que toute nouvelle déclaration de Washington ou de la Fed pourrait rapidement inverser la tendance du marché. US500 (intervalle H1) Les contrats sur l'indice US500 sont actuellement en hausse, bien qu'une légère correction soit visible après le récent pic. Le marché reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles clés (EMA 25, 50 et 100), ce qui indique techniquement une domination haussière et la poursuite de la tendance à la hausse. L'indicateur RSI se trouve dans une zone neutre mais légèrement optimiste, ce qui suggère qu'il existe encore une marge de progression. Cependant, les marchés restent modérément prudents dans l'attente de la résolution de la fermeture actuelle du gouvernement américain, qui continue d'affecter le sentiment et l'incertitude. Le soutien autour des moyennes mobiles reste très solide, mais les données macroéconomiques et les développements politiques à venir seront cruciaux pour les prochains mouvements de l'indice. Source : xStation5 Actualités de l'entreprise : Les actions d' AMD (AMD.US) ont augmenté de plus de 8 % en début de séance aujourd'hui, en réaction aux prévisions optimistes pour le marché des centres de données IA, qui, selon la PDG Lisa Su, pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. L'entreprise prévoit une croissance rapide de ses revenus provenant des centres de données, qui devraient atteindre des dizaines de milliards de dollars d'ici 2027, grâce aux nouvelles puces GPU et aux systèmes Helios. Les investisseurs réagissent également de manière positive aux résultats solides d'AMD pour le troisième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires en hausse de 36 % à 9,25 milliards de dollars et un BPA de 1,20 dollar, dépassant les attentes des analystes. L'action a gagné plus de 90 % depuis le début de l'année, tandis qu'AMD se développe également dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des télécommunications, soutenant son potentiel de croissance à long terme.

IBM (IBM.US) gagne environ 2,5 % lors de la séance de négociation d'aujourd'hui. Les actions de la société progressent grâce à des nouvelles positives concernant les avancées dans le domaine de la technologie quantique, notamment le lancement du nouveau processeur Quantum Nighthawk, capable de traiter des circuits 30 % plus complexes.

Les actions de Circle Internet Group (CRCL.US) reculent de plus de 7 % aujourd'hui après que la société a annoncé une baisse de son taux de rendement des réserves au troisième trimestre. Bien que la société ait dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre et prévoie que sa marge bénéficiaire annuelle après coûts de distribution se situera dans la fourchette haute des prévisions précédentes, les investisseurs restent prudents. Circle Internet, spécialisée dans la technologie des stablecoins, indique également que ses dépenses d'exploitation pourraient augmenter par rapport aux prévisions antérieures, ce qui explique la baisse du cours de l'action.

Les actions d' OKLO (OKLO.US) ont augmenté d'environ 11 % lors de la séance d'aujourd'hui, grâce aux rapports faisant état d'une augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au troisième trimestre et à une nouvelle orientation stratégique visant à obtenir l'approbation du ministère américain de l'Énergie . L'optimisme des investisseurs reflète leur confiance croissante dans les perspectives de la société dans le secteur de la technologie nucléaire et dans le potentiel des réacteurs de nouvelle génération. Cette hausse est remarquable, surtout si l'on tient compte de la volatilité antérieure des cours et de la dynamique du marché.

Les actions de Bill Holdings (BILL.US) ont augmenté de plus de 12 % aujourd'hui, alimentées par l'annonce que la société explore diverses options stratégiques, y compris une vente potentielle.

