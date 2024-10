Ouverture US : Wall Street ouvre la séance avec des sentiments plus faibles en raison d'un jour des trois sorcières 🚩FedEx plonge de 14%.

Les indices américains ouvrent en baisse le jour des « trois sorcières » (retournements massifs sur les marchés des options, des actions et des contrats).

L'indice US100 perd 0,4 %.

Le secteur des semi-conducteurs perd du terrain ; Intel (INTC.US) et Texas Instruments (TXN.US) sont en tête des baisses.

Les actions de FedEx (FDX.US) perdent plus de 14% après des résultats décevants et des tendances de consommation plus faibles. Aujourd'hui, le marché boursier américain est en légère baisse après le rallye d'hier, avec des volumes de transactions légèrement plus élevés en début de séance. L'indice US100 a du mal à rester au-dessus des 20 000 points. Le positionnement haussier des fonds spéculatifs et des CTA pourrait lui-même soutenir la demande de couverture aujourd'hui, afin de s'assurer une fin favorable à l'expiration (règlement) sur le marché des options et des contrats à terme. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Selon Bloomberg, la valeur des options d'achat et de vente ouvertes sur le SPX oscille autour de 5500 points ; historiquement, le jour des « trois sorcières » de septembre a conduit à une baisse moyenne de 1,1 % du S&P 500, avec des exceptions seulement en 1998, 2001, 2010 et 2016 selon les données de Trader Almanac. Actuellement, le ratio des options d'achat sur les options de vente est de 4:1, ce qui soutient clairement les haussiers et peut suggérer une meilleure performance du marché, dans les dernières heures ou la semaine prochaine, avec le potentiel d'un « gamma squeeze ».

Source: xStation5 US100 (M5 interval)

Source: xStation5 FedEx envoie un signal d'alarme à l'économie ? FedEx publiant ses résultats pour le deuxième trimestre de l'année a indiqué que le bénéfice par action est ressorti à 3,60 dollars contre 4,86 dollars prévus par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'est également révélé décevant avec 21,6 milliards de dollars contre 21,97 milliards de dollars attendus par Wall Street. Pour l'ensemble de l'exercice 2025 (année civile 2024), FedEx prévoit un bénéfice par action compris entre 20 et 21 dollars (contre 20 à 22 dollars précédemment) ; le consensus était de 20,71 dollars. Dans un commentaire, la société a souligné que les résultats plus faibles étaient le résultat d'une demande et de conditions économiques nettement plus faibles dans le domaine du fret et de la logistique. United Parcel Service (UPS.US) perd également du terrain sur la vague de baisse de FedEx ; les actions du géant perdent près de 4 % et s'approchent de niveaux qui n'ont pas été atteints depuis l'été 2020. FedEx s'attend à une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal en cours, alors qu'elle avait précédemment envisagé des opportunités à un chiffre de 5 à 8 %. Sur l'action FedEx (FDX.US), nous observons un double sommet près de 300 dollars, qui, associé à une forte baisse sous l'EMA 200, indique une entrée dans une tendance baissière à moyen terme au moins et une négation complète de la dynamique haussière. Source: xStation5 Il est intéressant de noter que l'indice Cass Freight, qui mesure la prospérité du secteur logistique américain (y compris les transports routiers), s'est quelque peu redressé en août après un mois de juillet plutôt inquiétant. Il n'en reste pas moins que la situation du secteur des transports, qui peut être un indicateur sûr de la santé des consommateurs, n'est pas encourageante, que la tendance est à la baisse et que les actions d'UPS ou de FedEX suivent le mouvement. La question est de savoir si la lecture de septembre montrera une détérioration par rapport aux niveaux actuels. Source: CASS Freight Index / Cass Information Systems, ACT Research

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."