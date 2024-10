OUVERTURE US : Wall Street progresse après les ventes d'hier 🗽Tesla gagne 5 %.

Les indices américains effacent leurs pertes initiales, malgré des séances plus faibles en Europe et en Asie. L'indice US100 gagne 0,5 % et le VIX baisse.

Les sentiments dans le secteur des semi-conducteurs se sont améliorés malgré des données plus faibles sur le marché de l'emploi.

Nvidia (NVDA.US) perd légèrement, Intel tente de rebondir après des rapports Reuters inquiétants sur les activités de fabrication en sous-traitance (Foundry)

perd légèrement, Intel tente de rebondir après des rapports Reuters inquiétants sur les activités de fabrication en sous-traitance (Foundry) Les actions d'Onconova (ONTX.US) et de GitLab (GTLB.US) affichent des gains euphoriques de 37% et 17% respectivement

et de GitLab affichent des gains euphoriques de 37% et 17% respectivement Balance commerciale américaine en juillet conforme aux attentes (78,8 milliards de dollars contre 79 milliards prévus, après 73,1 milliards en juin).  Après les ventes en cascade d'hier sur les indices américains, Wall Street tente aujourd'hui de rebondir. Le rapport JOLTS, plus faible que prévu, n'a pas réussi à faire baisser les indices. Les commandes d'usines ont augmenté de 5 % par mois, dépassant légèrement l'estimation de 4,8 % après une baisse de 3,3 % en juillet. Les rendements des titres du Trésor américain à 10 ans s'échangent en légère baisse de 2 points de base, à 3,82%. Cependant, des données plus faibles pourraient accroître les tensions avant la réunion de la Fed du 18 septembre et renforcer l'incertitude liée à la dynamique de l'économie américaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le JOLTS américain est ressorti à 7,67 millions contre 8,1 millions en prévision et 8,184 millions précédemment. Le pétrole perd légèrement du terrain aujourd'hui, et le yen et le franc japonais se sont renforcés face au dollar, ce qui indique une demande toujours forte pour « couvrir » les baisses des rendements et des titres américains. Tesla gagne 5 % aujourd'hui, à la suite de rapports indiquant une hausse des ventes en Chine et des débuts du modèle Y à six places. Le producteur de voitures électriques a introduit des tarifs plus bas sur les modèles X et Y en Suède. La société d'Elon Musk présentera Robotaxi au studio californien Warner Bros. Les baisses dans le secteur de la technologie, en particulier les semi-conducteurs, sont légèrement compensées par d'autres industries légèrement plus fortes. Source : xStation5 Actualités Les actions de Nvidia (NVDA.US) poursuivent leur déclin après que le marché boursier américain a plongé à un niveau record hier, au cours d'une séance durant laquelle la société a effacé près de 279 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Blackstone (BX.US) s'apprête à racheter AirTrunk, un opérateur australien de centres de données, pour un montant total de 16 milliards de dollars. Il s'agira également du plus gros investissement dans la région Asie-Pacifique.

Les prévisions de Dollar Tree (DLTR.US) suggèrent une baisse de la demande, l'entreprise réduit son chiffre d'affaires annuel et ses prévisions de bénéfices ; elle souligne que les consommateurs évitent d'acheter des produits haut de gamme, sur lesquels elle avait les marges les plus élevées ; les actions perdent 19 %.

Le PDG de US Steel a fait savoir que si le rachat de US Steel par le conglomérat japonais Nippon Steel ne se fait pas (l'administration de Kamala Harris s'y opposera), l'entreprise déménagera probablement son siège social de Pittsburgh. Les actions gagnent plus de 2 %. Compte tenu de l'ampleur de la liquidation de Nvidia et du RSI proche de 20 points, un rebond à 115 dollars par action semble toujours possible. Source : xStation5

