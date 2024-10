OUVERTURE US : Wall Street prolonge son élan haussier 🗽Adobe chute de 10% sur des prévisions décevantes📉.

Le marché boursier américain ouvre en légère hausse. Les investisseurs estiment à 40 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt de la Fed la semaine prochaine

La chute de plus de 10 % du cours de l'action Adobe (ADBE.US) ne gâche pas l'ambiance sur le Nadsaq 100. Prévisions déçues

ne gâche pas l'ambiance sur le Nadsaq 100. Prévisions déçues Le sentiment des consommateurs américains selon l'UoM est supérieur aux attentes ; les prix à l'importation et à l'exportation sont inférieurs aux attentes.  Le marché boursier américain à l'ouverture prolonge la dynamique haussière d'hier. L'indice S&P 500 gagne plus de 0,4 % et le Nasdaq 100 plus de 0,2 %. Le Russell 2000 est à nouveau en tête, affichant un bond de près de 2 % ; les petites entreprises de l'indice sont aidées par la perspective d'un assouplissement de la politique de la Fed. Le moral des consommateurs américains (données préliminaires pour le mois d'août) a légèrement dépassé les prévisions dans toutes les catégories, qu'il s'agisse des attentes ou de l'évaluation de la situation actuelle. Les prévisions d'inflation (annuelle) ont baissé de 2,8 % à 2,7 %, mais les prévisions à long terme ont augmenté à 3,1 % contre 3 % précédemment. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source : xStation5

L'US500 trade en hausse de près de 0,6% aujourd'hui, mais l'indice pourrait être confronté à un test sérieux de la demande près de 5660 points. Les baisses ont été défendues en août au niveau de l'EMA200 (ligne rouge) et la demande a récemment réagi pour tester l'EMA 100 (ligne noire), dessinant une formation potentiellement haussière de creux de plus en plus élevés. Source : xStation5 Adobe déçoit Wall Street Le géant américain des produits logiciels Adobe Systems (ADBE.US) perd plus de 10 % aujourd'hui. Les investisseurs n'ont pas apprécié les prévisions commerciales plutôt modérées de la société, bien que les résultats trimestriels (ainsi que les attentes elles-mêmes) se soient avérés meilleurs que les prévisions. D'après les prévisions de la société, la croissance des ventes trimestrielles au quatrième trimestre devrait être la plus faible de toute l'histoire de la société à ce jour, bien que le PDG Narayen ait plaidé en faveur d'un trimestre actuel record. Adobe a déclaré un bénéfice par action de 4,65 dollars, contre des prévisions de 4,53 dollars, et un chiffre d'affaires de 5,4 milliards de dollars, alors que Wall Street s'attendait à 5,37 milliards de dollars. Adobe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,50 et 5,55 milliards de dollars et un bénéfice par action compris entre 4,63 et 4,68 dollars.

Ces prévisions sont légèrement inférieures à celles de Wall Street, qui tablait sur un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,67 dollars. Les prévisions concernant les nouveaux abonnements aux médias numériques pour le mois de novembre sont de 550 millions de dollars, ce qui est stable par rapport au mois d'août. Wall Street avait prévu 565 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires du segment des médias a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 4 milliards de dollars. Les abonnements ont augmenté de 550 millions de dollars, dépassant ainsi les prévisions de la société ; Adobe elle-même s'attendait à une baisse à 460 millions de dollars, contre 490 millions de dollars en mai.

L'entreprise a présenté les améliorations attendues de son IA générative, Firelfly AI, et le directeur financier de l'entreprise a souligné que le rythme des changements dans cette catégorie n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'entreprise. Les analystes continuent de penser qu'Adobe, avec son énorme part des budgets des entreprises, pourrait devenir un bénéficiaire à long terme de l'IA générative. Adobe (ADBE.US, intervalle D1) L'action est tombée sous la moyenne mobile exponentielle à 200 séances aujourd'hui sur l'intervalle quotidien, mettant un point d'interrogation sur la poursuite de la tendance à long terme de la société. Plus tôt, le titre a formé un double pic près de 570 $ par action. Le prochain support significatif se situe seulement autour de 500 $ par action, où nous voyons le retracement de 38,2 Fibonacci de la vague haussière de 2022. Source: xStation5 Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

