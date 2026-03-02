Pétrole et l'or explosent à la hausse ⚔️

La nouvelle semaine sur les marchés s'ouvre sur fond d'attaques coordonnées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et de ripostes massives de Téhéran visant des sites en Iran, en Israël, des bases américaines dans des pays alliés, ainsi qu'aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït et au Liban, avec des incidents s'étendant jusqu'à Chypre, la Jordanie et le Pakistan, entre autres. L'élément le plus dangereux de cette crise reste la situation dans le détroit d'Ormuz, qui représente environ 1/5 du commerce mondial du pétrole et le transport d'environ 20 millions de barils par jour, et qui est actuellement en grande partie impraticable en raison du risque d'attaques contre les pétroliers. Ce sont précisément les inquiétudes concernant la durabilité des approvisionnements en provenance du golfe Persique qui sont à l'origine de la hausse actuelle des prix du Brent et du WTI d'environ 7,2 %, poussant le Brent à environ 79 dollars le baril. Le marché envisage de plus en plus un scénario dans lequel, avec un blocage effectif d'Ormuz et des attaques contre des pétroliers, les prix du pétrole pourraient tester la barre des 100 dollars en relativement peu de temps. Toutefois, la décision de l'OPEP+, qui, lors d'une réunion extraordinaire tenue ce week-end, a convenu d'augmenter la production en avril de 206 000 barils par jour – soit nettement plus que l'objectif précédent d'environ 136 000 barils – afin de signaler au marché sa volonté d'atténuer le choc de l'offre, constitue une certaine limite à la poursuite de la hausse des prix du pétrole. Dans la pratique, avec les attaques continues contre des cibles aux Émirats arabes unis et dans toute la région, la disponibilité physique de la matière première et la sécurité des voies d'approvisionnement maritimes sont aujourd'hui plus importantes que toutes les déclarations du cartel. L'or, qui joue le rôle classique d'une « police d'assurance finale », réagit tout aussi fortement que le pétrole, avec des prix en hausse de plus de 2 %, et si les combats se poursuivent pendant encore 48 heures, cela pourrait ouvrir la voie à 5 500 dollars l'once, avec le risque de niveaux encore plus élevés si l'escalade se poursuit. Les investisseurs se tournent également vers l'argent, où, avec un marché des options très animé, un mouvement vers 100-120 dollars l'once ne peut être exclu, même si, dans le même temps, le risque d'une forte correction des instruments actuellement en hausse s'accroît si la situation au Moyen-Orient se calme soudainement. À court terme, c'est précisément la durée des échanges de tirs et la durée des restrictions de trafic dans le détroit d'Ormuz qui détermineront la réaction des marchés du pétrole, de l'or, de la livre sterling et des actions aux événements dans la région. Le pétrole brut Brent (OIL) a commencé à se négocier avec un écart haussier significatif, prolongeant ainsi la tendance haussière actuelle de cet instrument. Il est intéressant de noter que le RSI pour la moyenne sur 14 jours est actuellement à son plus haut niveau depuis juin 2025. Source : xStation L'or (GOLD) a également ouvert avec un écart haussier significatif et se rapproche de ses plus hauts historiques. Source : xStation

