Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (27.02.2026)

Avec le début des « deux sessions » chinoises (les réunions politiques les plus importantes de la République populaire de Chine) en milieu de semaine, la publication d'une série d'indices PMI et CPI mondiaux et le rapport sur le marché du travail américain vendredi, les marchés entrent dans une période d'intensité accrue. Cela s'accompagne de la réunion de l'OPEP+ (dimanche), de la déclaration de printemps de la chancelière britannique Rachel Reeves (mardi) et des communications des banques centrales (Beige Book de la Fed mercredi ; les comptes rendus de la réunion de la BCE jeudi). Instruments clés à surveiller : EURUSD, US500 et le pétrole (Brent/WTI). EURUSD L'EURUSD servira de baromètre de la vigueur relative des données macroéconomiques et des anticipations des banques centrales dans les jours à venir. Du côté de la zone euro, les publications clés comprennent l'inflation IPC (mardi), l'indice PMI des services et les données sur le chômage (mercredi), ainsi que le PIB de la zone euro (vendredi). Aux États-Unis, l'attention se portera sur l'indice ISM manufacturier (lundi), l'ADP et l'indice ISM des services (mercredi) et le rapport NFP avec le taux de chômage (vendredi). Le risque pour les optimistes de l'euro est un scénario dans lequel un rapport sur le marché du travail plus faible ne suffirait pas à modifier le discours de la Fed si la croissance des salaires et l'inflation des services restaient élevées. En revanche, des signes clairs de ralentissement du marché du travail américain pourraient rapidement se traduire par une baisse des rendements à court terme et une appréciation de l'EURUSD. Une réinterprétation accommodante de la politique de la Fed, combinée à une inflation stable dans la zone euro, pourrait soutenir une nouvelle hausse, tandis qu'une inflation américaine « tenace » et des signaux hawkish de la part des responsables de la Fed réactiveraient les risques de baisse. US500 Le marché boursier américain aborde cette semaine en équilibre entre l'incertitude macroéconomique et le soutien des résultats des entreprises. L'indice réagira d'abord aux données concrètes sur l'activité (PMI, ISM), puis à la communication de la Fed, en particulier le Beige Book (le rapport cyclique sur les conditions économiques actuelles) et l'interprétation du rapport sur le marché du travail publié vendredi. La saison des résultats reste également cruciale. Les rapports d'entreprises telles que Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB et CrowdStrike pourraient déclencher de très fortes rotations entre les secteurs de croissance de qualité, les secteurs cycliques et les secteurs défensifs. Brent / WTI Le pétrole entame la semaine sous l'influence des risques politiques et des décisions en matière d'approvisionnement. La réunion de l'OPEP+ dimanche (08.03.2026) sera le premier catalyseur majeur, façonnant les attentes autour de la discipline de production. En milieu de semaine, l'attention se portera sur la Chine : la publication des PMI (mercredi) et le début des sessions parlementaires (« Deux sessions ») pourraient modifier le discours sur la demande. Des signaux hawkish de l'OPEP+ et une communication constructive de la Chine pourraient relancer la dynamique haussière. Des données décevantes en provenance de Chine ou une position plus accommodante en matière d'offre limiteraient le potentiel de hausse et maintiendraient le marché dans une large fourchette de consolidation.

