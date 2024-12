Photronics bondit de 20 % grâce à de très bons résultats trimestriels et à une demande optimiste de « photomasques pilotés par l'IA »📈.

Les actions du producteur américain de masques photographiques Photronics (PLAB.US) ont bondi de 20% après que la société ait publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre fiscal, dépassant les attentes des analystes de Wall Street. Le PDG de la société, Frank Lee, a commenté les résultats de manière positive, la société ayant réalisé une croissance séquentielle de ses revenus au cours du trimestre fiscal, avec une augmentation des ventes par rapport au trimestre précédent à la fois pour les circuits intégrés (IC) et les écrans plats (FPD).

Selon les remarques de M. Lee, la croissance des circuits intégrés a été stimulée par de fortes ventes de produits haut de gamme, en particulier aux États-Unis, tandis que les écrans plats ont été portés par la demande du grand public. Selon la société photomask, les tendances de la demande sont favorables et se poursuivront probablement jusqu'en 2025, sous l'impulsion des mégatendances : IA, régionalisation de la chaîne d'approvisionnement et edge computing. EXERCICE 2024 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le chiffre d'affaires s'établit à 866,9 millions de dollars, en baisse de seulement 3 % en glissement annuel ; le résultat net (GAAP) s'établit à 130,7 millions de dollars, soit 2,09 $ par action, contre 125,5 millions de dollars, soit 2,03 $ par action diluée en 2023.

Le chiffre d'affaires des IC s'est élevé à 638,1 millions de dollars, en baisse de 2 % en glissement annuel, le chiffre d'affaires des FPD s'élevant à 228,8 millions de dollars, en baisse de 5 % en glissement annuel

Les liquidités générées par les activités d'exploitation se sont élevées à 261,4 millions de dollars, les liquidités investies dans la croissance organique par le biais de dépenses d'investissement s'élevant à 130,9 millions de dollars. 4ème trimestre fiscal 2024 Le chiffre d'affaires s'élève à 222,6 millions de dollars, en baisse de 2 % en glissement annuel mais en hausse de 6 % en séquentiel. Le résultat net GAAP s'établit à 33,9 millions de dollars, et 0,54 $ par action, contre 44,6 millions de dollars et 0,72 $ par action au quatrième trimestre 2023 et 34,4 millions de dollars, soit 0,55 $ par action diluée au trimestre précédent 2024.

Le chiffre d'affaires des circuits intégrés s'est élevé à 163,7 millions de dollars, en baisse de 1 % en glissement annuel mais en hausse de 5 % en séquentiel, le chiffre d'affaires des FPD s'élevant à 58,9 millions de dollars, en baisse de 7 % en glissement annuel mais en hausse de 7 % en séquentiel. Les liquidités et les investissements à court terme de Photronics (PLAB.US) à la fin du trimestre s'élevaient à 640,7 millions de dollars, avec une dette de 18,0 millions de dollars. Pour le premier trimestre fiscal 2025, Photronics prévoit un chiffre d'affaires compris entre 208 et 216 millions de dollars, avec un bénéfice net non GAAP attribuable aux actionnaires compris entre 0,43 et 0,49 dollar par action diluée. Aujourd'hui, les actions de la société dépassent les EMA200, EMA100 et EMA50, ce qui indique un retour à la tendance haussière. Source: xStation5

