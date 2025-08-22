Powell à Jackson Hole (LIVE)

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'apprête à prendre la parole lors du symposium annuel des banques centrales à Jackson Hole. Nous vous présenterons ci-dessous les principales informations communiquées par le président de la Fed concernant la politique monétaire et les perspectives économiques qui influencent la volatilité des marchés. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principales déclarations de Jerome Powell : Les risques pesant sur le marché du travail s'intensifient, comme le montrent les dernières données sur l'emploi. Le taux de chômage reste à un niveau historiquement bas de 4,2 %. La demande de main-d'œuvre a toutefois diminué, ce qui pourrait entraîner une concrétisation rapide du risque de ralentissement du marché du travail.

Le scénario de base raisonnable est que les effets des droits de douane sur l'inflation seront de courte durée. L'inflation des services liés au logement est en baisse, tandis que l'inflation globale des services se maintient légèrement au-dessus de ce qui a été historiquement considéré comme conforme à l'objectif de 2 %. Les anticipations inflationnistes restent bien ancrées. Néanmoins, les effets des droits de douane sur les prix à la consommation sont désormais clairement visibles et devraient s'accumuler avec le temps.

Les risques pesant sur l'inflation sont orientés à la hausse, tandis que ceux pesant sur le marché du travail sont orientés à la baisse. Le rééquilibrage des risques permet à la Fed de reconsidérer sa position actuelle et pourrait justifier un ajustement de sa politique. En conclusion, le discours de Powell s'est révélé beaucoup plus accommodant que ne le laissaient présager les précédentes évolutions inflationnistes, le compte rendu du FOMC et les commentaires postérieurs à la décision sur la stabilité du chômage, qui constituaient les variables clés à surveiller. L'EURUSD a progressé de près de 1 %, la position de Powell offrant une ouverture à un assouplissement monétaire dès septembre, malgré de profondes divisions au sein de la Fed et les inquiétudes d'une poignée de gouverneurs concernant l'inflation. Source : xStation5

