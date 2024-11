Prévision des résultats d'Amazon pour le troisième trimestre 2024 : tous les regards se tournent vers les performances d'AWS

La saison des résultats pour les géants de la technologie bat son plein, mais la volatilité actuelle des actions du secteur contraste fortement avec l'enthousiasme initial qui a propulsé le titre de Tesla et les attentes des investisseurs pour les autres membres des "Magnificent Seven". La solide performance des grandes entreprises technologiques, soutenue par un rapport favorable d'Alphabet (maison mère de Google), a été ébranlée par les résultats mitigés de Meta et Microsoft hier, qui n'ont pas reflété une croissance stable similaire dans les secteurs du cloud ou de l'IA. Aujourd'hui, l'attention des investisseurs se tourne vers Amazon qui, aux côtés d'Apple, publiera ses résultats du troisième trimestre 2024 après la clôture de la séance. Les éléments les plus cruciaux pour les investisseurs seront la performance du segment cloud (Amazon Web Services ; AWS), la marge des ventes au détail et le projet Kuiper (qui vise à développer l'internet par satellite et a entraîné des coûts d'investissement significatifs pour l'entreprise au deuxième trimestre 2024). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Perspectives pour les résultats du T3 2024 Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires atteigne 157,29 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'année précédente (T3 2023 : 143,08 milliards de dollars), maintenant ainsi le taux de croissance du trimestre précédent. Le bénéfice par action (BPA) est prévu à 1,16 $, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période en 2023 (T3 2023 : 0,94 $). Amazon dépasse régulièrement les attentes en matière de BPA, et les investisseurs anticipent largement un rapport solide pour le dernier trimestre. Source: Bloomberg Finance L.P. Amazon Web Services sous les projecteurs La performance du segment cloud sera cruciale pour les futures dynamiques de l'action Amazon. Le sentiment des investisseurs est globalement positif, principalement en raison des excellents résultats des produits cloud d'Alphabet. Cependant, la croissance plus faible qu'attendue de Microsoft Azure Cloud souligne davantage l'importance d'AWS dans le rapport d'aujourd'hui. Actuellement, le marché anticipe une augmentation des revenus des services cloud d'Amazon à 27,5 milliards de dollars (+19,05 % en glissement annuel), ce qui représente une légère accélération par rapport à la croissance de 19 % du trimestre précédent. Les attentes pour AWS sont particulièrement élevées en raison de sa position dominante sur le marché des solutions cloud. Amazon mène le secteur avec une part de marché stable de 32 % (Microsoft étant deuxième avec 23 % au T2) et un chiffre d'affaires annuel de 105 milliards de dollars. La forte demande pour AWS est principalement stimulée par la modernisation et le développement des infrastructures de bases de données des entreprises et les exigences technologiques nécessaires à l'avancement des modèles d'IA générative. En faisant la promotion de sa solution, Amazon met également en avant la fonctionnalité étendue d'AWS, l'intégration des fonctionnalités d'IA et ses normes de sécurité de premier plan dans l'industrie. Ventes et marges La performance des ventes sera également cruciale pour Amazon, car elle n'avait pas atteint les attentes lors du trimestre précédent. En réponse aux derniers résultats, le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a souligné que l'entreprise se concentrerait sur des produits à bas coût et à faible marge pour relancer les ventes dans ce segment. Cependant, des incertitudes demeurent avec la saison des fêtes qui approche, ce qui obligera l'entreprise à proposer des remises compétitives afin d'attirer l'attention des consommateurs pendant cette période clé pour le commerce de détail. Les analystes prévoient une augmentation des ventes en ligne à 59,6 milliards de dollars, tandis que pour les revenus publicitaires... the market expects an 18.9% growth compared to the same period in 2023. Les résultats pour le T2 2024 (jaune) et les prévisions pour les trimestres suivants pour chaque secteur. Source : Bloomberg Finance L.P AMZN.US (D1) L'action d'Amazon a connu une baisse significative après la publication de son dernier rapport financier, principalement en raison de ventes plus faibles. Depuis le mini-krach du 5 août, une tendance haussière régulière s'est installée, suivie d'une phase de consolidation. La pression avant la publication des résultats a entraîné une baisse de l'action d'environ 3,8 % dans les heures précédant le rapport de l'entreprise, passant ainsi en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 périodes. Une performance solide d'AWS, accompagnée de ventes améliorées, pourrait certainement aider l'action à retrouver une tendance haussière. À l'inverse, des résultats ambigus pourraient provoquer des baisses similaires à celles observées aujourd'hui sur les actions de Microsoft et Meta. Les marchés anticipent actuellement un changement haussier implicite de 6,7 % en une journée pour l'action d'Amazon. Source: xStation5



