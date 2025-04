Procter & Gamble chute après la révision à la baisse des prévisions pour l'ensemble de l'année

Les actions de Procter & Gamble Co. (PG.US) ont chuté de 2 % jeudi après que le géant des produits de consommation ait revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de conditions de marché difficiles et des tensions commerciales. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes P&G a annoncé un bénéfice par action de 1,54 dollar pour le troisième trimestre, légèrement supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,53 dollar, mais son chiffre d'affaires a reculé de 2 % à 19,78 milliards de dollars, manquant ainsi les prévisions de 20,22 milliards. Les ventes organiques ont progressé de seulement 1 %, bien en deçà des 2,53 % attendus, le volume restant stable tandis que les prix ont augmenté de 1 %. Les performances ont varié selon les segments, avec une croissance dans les secteurs de la santé (+4 %), des soins personnels (+3 %) et de la beauté (+2 %), tandis que les segments des produits d'entretien et d'hygiène domestique sont restés stables et que ceux des produits pour bébés, des produits d'hygiène féminine et des produits pour la famille ont reculé de 1 %. La marge brute a chuté à 51 %, les coûts plus élevés ayant compensé les avantages liés aux prix. Révision à la baisse des prévisions La société a considérablement revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025 : Croissance du BPA de base de 2 % à 4 %, contre 5 % à 7 % précédemment

Croissance organique du chiffre d'affaires de 2 %, contre 3 % à 5 % précédemment

Bénéfice par action de base de 6,72 $ à 6,82 $, en deçà des prévisions précédentes de 6,91 $ à 7,05 « Nous avons enregistré une croissance modérée ce trimestre dans un contexte géopolitique et de consommation difficile et instable », a déclaré Jon Moeller, PDG. « Nous ajustons nos prévisions de manière appropriée afin de refléter les conditions sous-jacentes du marché. » P&G continue de tabler sur des coûts des matières premières et des effets de change défavorables d'environ 200 millions de dollars après impôts pour l'exercice 2025. Cette révision à la baisse fait suite à l'avertissement lancé en février par le directeur financier Andre Schulten concernant le ralentissement des expéditions aux détaillants et la faiblesse de la consommation sur plusieurs marchés internationaux. Les analystes soulignent que si P&G est mieux positionné que ses concurrents pour faire face aux pressions des consommateurs et à l'impact des droits de douane, les défis du marché exercent une pression à la baisse sur les performances de la société pour l'année. P&G (D1) L'action se négocie près d'une zone qui a servi de soutien solide tout au long de l'année dernière et qui a déjà déclenché des retournements. Les baissiers viseront à franchir les récents plus bas autour de 156 dollars, tandis que les haussiers chercheront à regagner la moyenne mobile à 30 jours à 166,82 dollars. Le RSI affiche une divergence baissière avec des sommets plus bas, et le MACD se resserre, suggérant un potentiel croisement baissier.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."