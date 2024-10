Quelle suite pour la BoC❓

📉 Le dollar canadien s'affaiblit avant la décision de la Banque centrale La Banque du Canada (BoC) devrait abaisser ses taux d'intérêt pour la troisième réunion consécutive. Les préoccupations concernant l'inflation dans l'économie canadienne s'estompent, et les responsables de la BoC accordent de plus en plus d'attention à l'affaiblissement du marché du travail. Points clés de la décision d'aujourd'hui de la BoC : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La décision des banquiers sera annoncée à 15h45. Une conférence de presse avec le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, est prévue à 16h30.

Une réduction de 25 points de base du taux directeur est déjà anticipée par le marché. Il y a 17 % de chances qu'une réduction de 50 points de base soit décidée.

Avec une telle évaluation du marché, la réalisation d'un scénario de baisse de 25 points + des indications d'une approche plus prudente des banquiers pourrait renforcer le dollar canadien malgré la baisse des taux.

D'ici la fin de l'année, le marché estime que les réductions de taux totaliseront 81 points de base (à titre de comparaison, aux États-Unis, on prévoit 104 points de base, au Royaume-Uni 43 points de base, dans la zone euro 61 points de base, et en Suisse 53 points de base).

Les économistes interrogés par Bloomberg prévoient que la Banque du Canada réduira les taux d'un quart de point de pourcentage à chacune des cinq prochaines réunions, et que le taux de référence tombera à 3 % d'ici mi-2025. Cela le placerait dans la fourchette dite neutre de la banque, un niveau estimé où les taux d'intérêt ne ralentissent ni ne stimulent l'économie. Source: Bloomberg Financial LP Environnement macroéconomique : En juin, le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, est devenu le premier banquier central du G7 à assouplir la politique monétaire. Les responsables ont indiqué qu'il est « raisonnable » de s'attendre à de nouvelles baisses si les hausses de prix annuelles continuent de ralentir. L'inflation est désormais dans la fourchette de contrôle de 1 % à 3 % de la banque depuis sept mois, atteignant 2,5 % en juillet. Les indicateurs fondamentaux de l'économie ralentissent également, ce qui exerce une pression pour un assouplissement des conditions monétaires. Les pressions inflationnistes diminuent au Canada, les tensions salariales se stabilisant également. Source: XTB Le taux de chômage est passé à 6,4 %, contre 5 % au début de l'année dernière. Source: XTB Les consommateurs canadiens ressentent les effets du coût d'emprunt plus élevé, et la consommation des ménages par personne reste faible. Source: XTB La banque a confirmé qu'elle commence à se concentrer davantage sur les risques baissiers pour l'économie. Dans un résumé de la réunion de juillet, les responsables ont déclaré avoir passé « un temps considérable » à discuter de l'affaiblissement du marché du travail dans le pays. Il est également devenu clair depuis juillet que la Réserve fédérale réduira bientôt ses taux d'intérêt. Cela devrait aider à dissiper les craintes que Macklem ne dépasse trop rapidement le principal partenaire commercial du Canada, un scénario qui risquerait de mettre la pression sur le dollar canadien. L'économie canadienne a crû à un rythme annuel de 2,1 % au deuxième trimestre, mais la majeure partie de cette croissance était due aux dépenses publiques, et les premiers signes suggèrent un ralentissement au troisième trimestre. Analyse de la paire USDCAD : La paire USDCAD se maintient au niveau de clôture intraday d'hier au début de la séance d'aujourd'hui. Après une tendance baissière dynamique qui a commencé début août, il y a eu un rebond qui a stoppé les baisses dans la zone des 1,34355 dollars canadiens. À moyen terme, il semble que la tendance haussière globale ne soit pas rompue. Le point de contrôle le plus important, qui pourrait indiquer la domination des taureaux ou des ours, pourrait être la zone d'intersection des moyennes mobiles exponentielles à 50, 100 et 200 jours, qui définissent l'encadrement technique de la tendance baissière. Le point de support clé reste toutefois la zone des creux locaux de fin août.

