Rapport Draghi : Déclassement de l'Europe et solutions

Les problèmes soulevés par le rapport Le rapport "The Future of European Competitiveness", rédigé par Mario Draghi et son équipe et paru récemment, souligne plusieurs problèmes majeurs qui affectent la compétitivité de l’Europe, notamment le ralentissement de la croissance, les défis énergétiques, technologiques et géopolitiques : Ralentissement de la croissance et écart de productivité : L'Europe a connu un ralentissement continu de la croissance économique au cours des dernières décennies. Depuis 2000, le revenu disponible réel par habitant aux États-Unis a augmenté deux fois plus vite que dans l’UE.

La productivité dans l’UE est inférieure de 30 % à celle des États-Unis, et environ 70 % de cet écart est dû à une adoption plus faible des technologies numériques et à un écosystème technologique moins dynamique. Innovation technologique en retard : L'Europe accuse un retard en termes d'innovation, notamment dans les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing. Par exemple, l’UE dépense 270 milliards d’euros de moins en recherche et développement que les États-Unis.

de moins en recherche et développement que les États-Unis. Parmi les 50 plus grandes entreprises technologiques mondiales, seulement 4 sont européennes. Aucune entreprise européenne récente n'a atteint une valorisation de plus de 100 milliards d'euros au cours des 50 dernières années. Transition énergétique coûteuse : Bien que les prix de l'énergie aient baissé depuis leur pic, ils restent très élevés en Europe : les prix de l'électricité sont 2 à 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis, et ceux du gaz sont 4 à 5 fois plus élevés. Cette différence pèse lourdement sur la compétitivité des entreprises européennes, notamment celles du secteur industriel. Dépendances géopolitiques critiques : L'UE dépend de la Chine pour 75 à 90 % de la production mondiale de semi-conducteurs, ce qui représente un risque majeur en cas de rupture de l'approvisionnement. De plus, la dépendance européenne à l'égard des importations d'énergie et de matières premières expose l'Europe à des vulnérabilités stratégiques accrues. Investissements insuffisants : L'Europe doit faire face à une demande d'investissement accrue dans plusieurs secteurs clés, mais les niveaux d'investissement actuels ne suffisent pas. Par exemple, pour répondre aux besoins de décarbonisation, de digitalisation et de défense, l'UE doit augmenter sa part d'investissement de 5 % du PIB, ce qui correspondrait aux niveaux atteints lors des années 1960-1970. Les solutions proposées dans le rapport Face à ces défis, Mario Draghi propose plusieurs solutions ambitieuses pour rétablir la compétitivité européenne, en se concentrant principalement sur l'innovation, la décarbonisation et la réduction des dépendances géopolitiques : Accélérer l'innovation technologique : L'Europe doit combler son retard en matière d'innovation, en particulier dans les technologies de pointe comme l'IA et la numérisation. Cela nécessite de combler le déficit en investissement de 270 milliards d'euros dans la recherche et l'innovation (R&I) par rapport aux États-Unis.

Il est également proposé de renforcer l'écosystème d'innovation pour que les startups européennes restent en Europe au lieu de se déplacer vers les États-Unis. Entre 2008 et 2021, 30 % des startups valorisées à plus d'un milliard de dollars ont déplacé leur siège en dehors de l'Europe, principalement vers les États-Unis. Plan conjoint pour la décarbonisation et la compétitivité : L'Europe doit adopter une stratégie intégrée pour atteindre ses objectifs de décarbonisation tout en restant compétitive sur le plan industriel. Pour cela, elle doit augmenter la part des investissements de 5 % du PIB, soit un effort comparable au Plan Marshall (qui représentait entre 1 et 2 % du PIB des pays bénéficiaires entre 1948 et 1951).

Le rapport propose également de revoir le marché de l'énergie afin de mieux répartir les bénéfices de la décarbonisation, tout en réduisant les prix de l'électricité et du gaz pour les entreprises et les ménages. Renforcer la sécurité et réduire les dépendances géopolitiques : Pour protéger l'économie européenne des chocs géopolitiques, l'UE doit diversifier ses sources d'approvisionnement en matières premières et technologies critiques, notamment en établissant des partenariats industriels et commerciaux avec des pays riches en ressources.

Le rapport propose également d'accroître les capacités de défense européennes pour faire face aux défis de sécurité croissants. Actuellement, l'UE consacre un tiers des dépenses militaires des États-Unis, mais cette capacité reste insuffisante pour garantir une véritable indépendance stratégique. Améliorer la gouvernance et la coordination européenne : Une réforme des règles de gouvernance au sein de l'UE est nécessaire pour accélérer la prise de décisions et éliminer les obstacles réglementaires. Aujourd'hui, 60 % des entreprises européennes considèrent la réglementation comme un obstacle à l'investissement, et 55 % des PME mentionnent les contraintes administratives comme leur principal défi.

Le renforcement de la coordination entre les États membres est également essentiel pour maximiser l'impact des politiques industrielles et énergétiques, notamment en matière de défense et d'innovation. Ces propositions montrent l'urgence pour l'UE de rattraper son retard en matière d'innovation, de mieux coordonner ses politiques énergétiques et de renforcer son indépendance géopolitique. Elles visent à repositionner l'Europe comme un acteur compétitif et indépendant sur la scène mondiale.

