Rebond des marchés financiers et incertitudes économiques mondiales

Performance des marchés boursiers La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 1,1%, atteignant 7876 points, soutenue par les performances d'Airbus, L'Oréal et Schneider Electric. Cependant, cette hausse ne compense pas la baisse de 1,6% de la veille. Aux États-Unis, Wall Street a également terminé en hausse, avec des gains pour le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq. Contexte économique et politique Les investisseurs font face à une incertitude accrue en raison de l'annonce imminente de nouveaux droits de douane par Donald Trump. Les inquiétudes concernant la politique commerciale et la conjoncture économique sont exacerbées par les indices PMI de la zone euro, qui montrent une légère amélioration mais indiquent toujours une contraction modérée. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Indices PMI en Europe L'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro a augmenté de 47,6 en février à 48,6 en mars, signalant une contraction moins prononcée. En France, l'indice PMI a également progressé, passant de 45,8 à 48,5, témoignant d'une contraction modérée. Les fabricants ont signalé une augmentation de leur activité pour la première fois depuis deux ans. Inflation en zone euro L'inflation en zone euro a légèrement diminué, passant de 2,3% en février à 2,2% en mars. Les services affichent le taux annuel le plus élevé, suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac. Les biens industriels non énergétiques et l'énergie montrent des taux plus faibles. Secteur manufacturier aux États-Unis et en Chine Aux États-Unis, la croissance du secteur manufacturier a fortement ralenti en mars, avec un indice PMI à 50,2. En Chine, le secteur manufacturier a accéléré sa croissance, confirmant la reprise économique avec un indice PMI à 50,5, son niveau le plus élevé depuis mars 2024. Marchés obligataires et matières premières Les taux obligataires ont baissé en avril, avec une détente notable sur les T-Bonds, les Bunds, les OAT et les BTP italiens. L'or a atteint un nouveau record à 3149$, en hausse de plus de 20% sur l'année. L'euro a légèrement baissé face au dollar, tandis que le pétrole est resté stable autour de 74,8$ le baril. Actualité des entreprises françaises Eiffage a acquis HSM Offshore Energy via sa filiale belge Smulders. Alstom a prolongé son contrat avec l'Autorité Portuaire de New York et du New Jersey pour la navette aéroportuaire AirTrain. Eurofins Scientific a finalisé l'acquisition des activités de diagnostic clinique de Synlab en Espagne. Oddo BHF a réaffirmé son opinion positive sur Bureau Veritas, avec un objectif de cours de 35 euros.

