Réchauffement climatique : le dépassement de 1,5°C entraînerait des conséquences irréversibles selon une nouvelle étude

Un dépassement, même temporaire, du seuil de 1,5°C de réchauffement climatique aurait des conséquences irréversibles pour l’avenir de l’humanité, selon une étude internationale publiée mercredi dans la revue Nature. Ce seuil, défini comme la limite la plus sûre par l’accord de Paris, est au centre des préoccupations des scientifiques et des décideurs politiques, qui s'inquiètent de la lenteur des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un dépassement temporaire aux effets durables La recherche, menée sur trois ans par une équipe de 30 scientifiques internationaux, a examiné les impacts d’un dépassement temporaire, ou "overshoot", de cette limite. Contrairement à l’idée selon laquelle un rafraîchissement ultérieur des températures pourrait compenser ce dépassement, les auteurs mettent en garde contre des répercussions irréversibles. Ces impacts pourraient s’étendre sur des millénaires, même si les températures redescendent par la suite. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les chercheurs mettent en avant plusieurs points de bascule critiques, tels que le dégel du pergélisol et des tourbières. Ces zones renferment d'énormes quantités de carbone, et leur disparition pourrait libérer des volumes massifs de gaz à effet de serre, accélérant ainsi le réchauffement de la planète. Par exemple, un dépassement du seuil de 1,5°C pendant un siècle pourrait entraîner une élévation du niveau des mers de 40 centimètres supplémentaires, une menace directe pour les nations insulaires. Des actions immédiates pour éviter le pire Pour Carl-Friedrich Schleussner, directeur de l’équipe de recherche à l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués en Autriche, ces résultats soulignent l’urgence d'agir. Selon lui, il est crucial de réduire immédiatement les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le pic de réchauffement climatique à un niveau aussi bas que possible. Les scientifiques rappellent que les engagements actuels des pays nous conduisent vers un réchauffement de près de 3°C d’ici 2100, bien au-dessus des objectifs fixés par l'accord de Paris. Neutralité carbone : une étape incontournable Bien que les émissions mondiales s'approchent de leur pic, le déclin nécessaire pour respecter la limite de 1,5°C n’a pas encore commencé. Pour tenir cet objectif, les émissions doivent être réduites de près de moitié d’ici à 2030, avant d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela nécessitera que les puits de carbone naturels et les nouvelles technologies absorbent autant de gaz à effet de serre que ce que l’activité humaine en émet. Conclusion : un appel à l’action immédiate Les conclusions de cette étude renforcent l’appel à une action immédiate pour éviter un dépassement durable de la limite de 1,5°C, un seuil désormais vu par certains comme inévitable. Les gouvernements sont donc appelés à intensifier leurs efforts pour maintenir le réchauffement climatique sous contrôle. Source AWP / AFP

