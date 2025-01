Recul de Wall Street, les prévisions de Moderna choquent ; l'euro atteint son niveau le plus bas depuis 14 mois

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui ont été dominés par les nouvelles importantes concernant les entreprises et l'évolution du marché des changes, avec une attention particulière pour les secteurs de la santé et de la technologie. L'indice US100 a été en tête de la baisse, avec un recul de 0,72 %, en raison de la pression exercée par le secteur de la technologie. L'indice US500 a baissé de 0,26 %, tandis que l'indice US30 a reculé de 0,50 %.

Les marchés européens ont également été en baisse, le W20 affichant la plus forte baisse (-1,67 %) parmi les principaux indices européens. L'ITA40 a perdu 0,78 %, tandis que l'UK100 a réussi à rester à peine positif (+0,04 %). Le DE40 et le FRA40 ont baissé respectivement de 0,45% et de 0,21%.

Moderna (MRNA.US) a connu une chute spectaculaire de 23 % après avoir considérablement réduit ses prévisions de revenus pour 2025 à 1,5-2,5 milliards de dollars, contre 2,5-3,5 milliards de dollars précédemment. La société a annoncé des mesures agressives de réduction des coûts, y compris des réductions d'un milliard de dollars pour 2025 et de 500 millions de dollars supplémentaires en 2026, en réponse à l'affaiblissement de la demande de vaccins Covid.

Dans le secteur technologique, Apple (AAPL) est confronté à des difficultés croissantes, les ventes d'iPhone ayant baissé de 5 % au quatrième trimestre, avec une part de marché mondiale tombant à 18 %. Le retard pris par l'entreprise dans le déploiement de l'IA, en particulier en Chine, a eu un impact sur les performances. En outre, Apple doit faire face à des poursuites judiciaires au Royaume-Uni concernant les pratiques de l'App Store et à une surveillance accrue de la part de l'UE concernant les nouvelles structures de frais de développement.

Les nouvelles mesures de contrôle des exportations d'IA de l'administration Biden ont considérablement affecté Nvidia (NVDA), dont les actions ont chuté de 3,7 %. Alors que 18 alliés proches ont bénéficié d'exemptions, plus de 120 pays sont confrontés à de nouvelles restrictions nécessitant l'approbation du gouvernement pour les exportations de modèles d'IA et les installations informatiques à l'étranger.

M. Villeroy de la BCE a commenté le casse-tête budgétaire français, déclarant que la France ne risquait pas de ne pas pouvoir s'autofinancer. Il a ajouté que la croissance du PIB français pourrait s'accélérer en 2026 et 2027.

L'inflation attendue à trois ans par la Fed de New York a augmenté en décembre pour atteindre 3 % (contre 2,6 % précédemment).

Dans le domaine des fusions et acquisitions, Johnson & Johnson (JNJ) a annoncé l'acquisition d'Intra-Cellular Therapies pour un montant de 14,6 milliards de dollars au prix de 132 dollars par action, ce qui a fait grimper les actions d'ITCI de 35 % dans les échanges avant la mise sur le marché. L'accord renforce le portefeuille de J&J dans le domaine du SNC avec le lumateperone et l'ITI-1284.

Les marchés des devises ont connu des mouvements importants, l'euro passant sous la barre des 1,02, atteignant son niveau le plus bas depuis novembre 2023. La baisse s'est intensifiée à la suite de l'excellent rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui a forcé les traders à réévaluer les attentes en matière de réduction des taux de la Fed. Goldman Sachs prévoit désormais que l'euro tombera à 0,97 dans six mois.

Sur les marchés de l'énergie, les nouvelles sanctions américaines à l'encontre de la Russie ont suscité des inquiétudes quant à l'offre, même si Rystad Energy prévoit que le prix du Brent restera dans une fourchette autour de 80 dollars le baril. Goldman Sachs estime que les prix pourraient atteindre 85 dollars le baril dans un contexte d'incertitude.

Les métaux précieux ont subi une forte pression sur l'ensemble des marchés, l'argent étant en tête de la baisse (-2,21 %), suivi par l'or (-1,11 %). Le palladium et le platine se sont également affaiblis, perdant respectivement 0,50 % et 0,25 %. La faiblesse du secteur s'explique par la vigueur du dollar et la hausse des rendements des bons du Trésor.

Les crypto-monnaies ont tendance à baisser. Le bitcoin recule de 2,3 % à 91 540 $, tandis que l'Ethereum glisse de 7,7 % à 2981 $.

Le marché attend maintenant les données de l'IPC américain de mercredi pour en savoir plus sur la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale, tout en surveillant la capacité de l'euro à maintenir un soutien proche des niveaux de parité.

