Tesla affiche une amélioration des marges , malgré des revenus inférieurs au consensus.

Meta et IBM surprennent positivement , portées par la publicité et les logiciels, tandis que Microsoft déçoit sur ses investissements .

Le Nasdaq 100 (US100) se redresse , soutenu par ces publications après les commentaires prudents de Jerome Powell.

Les résultats des géants technologiques américains au T4 2025 dépassent globalement les attentes , à l’exception notable de Tesla sur le chiffre d’affaires.

Les résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques américaines ont été publiés après la clôture de Wall Street, apportant un signal globalement rassurant aux marchés. Malgré un contexte monétaire toujours incertain après les propos du président de la Fed, la majorité des groupes ont dépassé les attentes, soutenant le rebond du Nasdaq 100 (US100). Dans les échanges post-clôture, les réactions boursières ont toutefois été contrastées selon les profils de croissance et les perspectives d’investissement.

📈 Résultats technologiques et réaction des marchés

Un soutien clair au Nasdaq 100

Les publications ont permis au US100 de récupérer une partie de ses pertes, enregistrées plus tôt dans la séance après les remarques de Jerome Powell. Les investisseurs ont salué la résilience des bénéfices et la solidité de la demande, notamment dans la publicité numérique et les services cloud.

[Graphique à insérer ici : performance du Nasdaq 100 après les résultats des sociétés technologiques]

Dans les échanges après la clôture, Meta Platforms et Tesla progressent de plus de 4%, IBM bondit de près de 7%, tandis que Microsoft recule d’environ 3%, pénalisé par l’ampleur de ses dépenses d’investissement.

Des réactions différenciées selon les perspectives

Si les chiffres du trimestre sont globalement solides, les marchés se montrent plus exigeants sur les prévisions et la discipline financière. Les entreprises affichant une visibilité claire sur la croissance future sont récompensées, tandis que celles augmentant fortement leurs investissements sont plus sévèrement jugées.

Source: xStation5

📱 Meta Platforms : la publicité dope les résultats

Des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes

Meta Platforms a publié des résultats T4 2025 nettement supérieurs au consensus, avec un EPS de 8,88 dollars contre 8,19 dollars attendus. Le chiffre d’affaires atteint 59,89 milliards de dollars, porté principalement par la publicité.

[Graphique à insérer ici : évolution des revenus publicitaires de Meta]

Les revenus publicitaires s’élèvent à 58,14 milliards de dollars, confirmant la vigueur du marché malgré les incertitudes macroéconomiques. Le segment Family of Apps affiche une rentabilité robuste, avec un résultat opérationnel de 30,77 milliards de dollars.

Investissements massifs et guidance ambitieuse

En revanche, Reality Labs continue de peser sur les comptes, avec une perte opérationnelle de 6,02 milliards de dollars. Meta a également annoncé une prévision de capex 2026 comprise entre 115 et 135 milliards de dollars, supérieure aux attentes, reflétant son ambition dans l’IA et les infrastructures.

Source: xStation5

☁️ Microsoft : des chiffres solides, mais un capex sous surveillance

Croissance soutenue du cloud

Microsoft a dépassé les attentes sur le plan opérationnel, avec un EPS ajusté de 4,14 dollars et un chiffre d’affaires de 81,27 milliards de dollars. Le segment Intelligent Cloud, soutenu par Azure, progresse conformément aux attentes avec une croissance de 38% à taux de change constant.

[Graphique à insérer ici : croissance d’Azure et du cloud Microsoft]

La division Productivity and Business Processes affiche également une performance solide, confirmant la résilience des abonnements Microsoft 365.

Des investissements qui inquiètent

Cependant, le marché a réagi négativement à un capex de près de 30 milliards de dollars, bien supérieur aux anticipations. Cette hausse alimente les interrogations sur la rentabilité à court terme, malgré une croissance du chiffre d’affaires de 15% à change constant.

Source: xStation5

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

🚗 Tesla : marges en amélioration malgré des revenus décevants

Un chiffre d’affaires en léger retrait

Tesla a publié un chiffre d’affaires de 24,90 milliards de dollars, inférieur aux attentes, mais a surpris positivement sur la rentabilité. L’EPS ajusté ressort à 0,50 dollar, au-dessus du consensus.

[Graphique à insérer ici : évolution des marges de Tesla]

Un redressement des marges

La marge brute atteint 20,1%, bien supérieure aux anticipations, traduisant les effets des réductions de coûts et d’une meilleure efficacité industrielle. Le free cash-flow, bien qu’inférieur aux attentes, reste solide à 1,42 milliard de dollars.

Source: xStation5

🧠 IBM : la stratégie logicielle récompensée

Une performance supérieure au consensus

IBM a surpris positivement avec un EPS opérationnel de 4,52 dollars et un chiffre d’affaires de 19,69 milliards de dollars. Le segment logiciels, cœur de la stratégie du groupe, affiche une croissance supérieure aux attentes.

[Graphique à insérer ici : répartition des revenus d’IBM par segment]

Des perspectives encourageantes

Le groupe anticipe une croissance annuelle supérieure à 5% à change constant et une hausse du free cash-flow d’environ 1 milliard de dollars, renforçant la confiance des investisseurs.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les marchés ont-ils réagi positivement aux résultats tech US ?

La majorité des entreprises ont dépassé les attentes en termes de bénéfices et de revenus, rassurant sur la solidité de la demande malgré un contexte monétaire restrictif.

Pourquoi Microsoft a-t-il reculé en Bourse malgré de bons résultats ?

Les investisseurs s’inquiètent du niveau élevé des investissements, susceptibles de peser sur la rentabilité à court terme.

Meta peut-elle maintenir sa croissance publicitaire en 2026 ?

Les prévisions de chiffre d’affaires pour le T1 2026 suggèrent une poursuite de la croissance, bien que les investissements massifs restent un point de vigilance.

Les marges de Tesla sont-elles durablement améliorées ?

L’amélioration observée au T4 2025 est encourageante, mais dépendra de la stabilité des prix et de la demande mondiale.

IBM redevient-elle une valeur défensive attractive ?

La visibilité sur les flux de trésorerie et la croissance du logiciel renforcent son profil plus défensif dans un environnement incertain.