Résumé du jour : L'or établit un nouveau record historique, Wall Street est mitigé malgré les remarques de Waller 🗽NATGAS gagne 2,73 $ par MMBtu après le rollover 📈

Les indices américains rattrapent leur retard après une ouverture en demi-teinte. Le S&P 500 ne perd déjà plus que 0,1 %, le Dow Jones est en hausse de 0,2 %, le Nasdaq 100 est en baisse de 0,3 % et le Russell 2000 perd près de 0,6 %. Malgré la journée des « trois sorcières », la volatilité des marchés est relativement faible

Les commentaires de Waller de la Fed ont soutenu le sentiment des indices boursiers. Waller a indiqué que la Fed s'attendait à une lecture beaucoup plus faible de l'indice PCE et qu'elle s'attendait à un nouveau déclin important de l'inflation, ce qui, à un moment donné, pourrait même être une source d'inquiétude pour la Fed.

Les marchés ont été rassurés par le commentaire selon lequel la Fed assouplira fortement sa politique, et la conviction concernant la forte « désinflation » est de s'attendre à un nouveau cycle agressif de réductions aux États-Unis.

Les résultats décevants de FedEx font chuter le cours de l'action de la société de 13 %, à son plus bas niveau depuis le mois de juin de cette année. UPS (-2,5 %) est également en baisse en raison d'une vague d'inquiétudes concernant l'état du secteur des sociétés de livraison.

Au dernier trimestre, l'entreprise a affiché sa plus faible rentabilité depuis 2009, en plus de bénéfices et de revenus inférieurs aux prévisions, et a déçu les prévisions.

Elliot Hill a été nommé nouveau PDG de Nike. Ce changement intervient après quatre ans de présence de John Donahoe. Le retour de Hill est perçu comme une opportunité de renverser les stratégies antérieures de Nike. À la suite de cette nouvelle, le cours de l'action de la société a gagné plus de 6 %.

Les actions de Constellation Energy sont en hausse de plus de 20 % et atteignent des sommets historiques à la suite de la réouverture de la centrale nucléaire de Three Miles Island, qui alimentera les centres de données de Microsoft

Les actions des entreprises du secteur de l'uranium ont également progressé à la suite de l'accord. Cameco a augmenté de 8 % et Uranium Energy Corp de près de 5 %. L'intérêt accru pour l'énergie nucléaire pourrait stimuler la demande de minerai d'uranium.

Les indices européens ont connu une correction après avoir probablement réalisé des gains à la suite de la hausse d'hier. Le DAX et le CAC40 perdent 1,5 % aujourd'hui, le FTSE 100 est en baisse de 1,2 % et l'IT40 italien est en baisse de 0,8 %. Le Stoxx Europe 600 affiche une décote de 1,4 %.

Le marché obligataire connaît aujourd'hui un rebond des rendements. Les rendements des obligations américaines à 10 ans sont en légère hausse à 3,73% (+1,5 pb), tandis que les obligations allemandes à 10 ans ont augmenté de +1 pb à 2,2%.

Parmi les devises du G10, le yen japonais est la plus faible performance, perdant 0,9% contre un panier de devises aujourd'hui après que la Banque du Japon ait décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés. Les ventes au détail de juillet au Canada ont dépassé les attentes. Dans le même temps, l'indice des prix à la production pour le mois d'août montre une baisse de 0,8 %. Cet ensemble de données soutient un scénario dans lequel la Banque du Canada peut surmonter l'inflation sans entraîner l'économie dans la récession.

Ventes au détail (m/m) : 0.9% Prévisions : 0.6%

Précédemment : -0.3% Ventes au détail hors véhicules (m/m) : 0.4% Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prévisions : 0.3%

Précédemment : 0.3% Le sentiment du marché des crypto-monnaies est toujours assez mitigé ; le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 63 000 $. L'or enregistre de nouveaux gains et est en hausse de 1,2% aujourd'hui à des sommets historiques, au-dessus de 1 618 $ l'once, sur fond de signaux dovish de la Fed et d'un optimisme accru en matière de « désinflation ».

NATGAS gagne après le rollover à 2,72 $ par MMBtu. Parmi les matières premières agricoles, le SUCRE a affiché les gains les plus importants aujourd'hui, tandis que les contrats de CIFE se sont établis en baisse de près de 3%. Le COTON sur l'ICE a perdu une partie de ses gains et a reculé à 73,5 $ la balle.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."