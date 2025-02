Résumé quotidien : Baisse des valeurs technologiques, de l'or et du pétrole

La séance européenne a été globalement positive, malgré une ouverture en baisse à Wall Street. Le FTSE britannique a clôturé la séance en légère hausse, le DAX allemand est resté stable et le CAC40 français a reculé de près de 0,5 %.

Le sentiment sur le marché boursier américain est faible, l'US500 restant en dessous de 6 000 points. Cependant, les futures tentent de se redresser dans la soirée, l'indice de volatilité VIX chutant de plus de 5 % par rapport à ses plus hauts quotidiens. L'US100 est le plus faible, perdant 1,4 %.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont baissé de près de 9 points de base, le dollar américain ayant perdu du terrain ; l'USDIDX a baissé de près de 0,4 % et l'EURUSD a augmenté de 0,4 %.

Comme l'a rapporté le Financial Times, Kiev s'est mis d'accord avec Washington sur les modalités détaillées d'un accord sur les matières premières qui, espèrent les responsables ukrainiens, améliorera les relations avec l'administration Trump et ouvrira la voie à une implication à long terme des États-Unis dans la sécurité nationale de l'Ukraine.

Confiance des consommateurs américains en février : 98,3 contre 102,5 prévisions et 104,1. Les prévisions d'inflation annuelles du Consumer Board sont passées de 5,2 % à 6 % en février, probablement en raison de l'impact attendu des droits de douane sur l'économie américaine et de la hausse des prix des produits de base. La baisse mensuelle de la confiance des consommateurs en février a été la plus importante depuis novembre 2021.

Le dollar canadien et le dollar néo-zélandais sont actuellement les plus faibles sur le marché des changes. En revanche, le franc suisse et le yen japonais se comportent mieux.

L'or est en baisse de plus de 1,5 % aujourd'hui, en grande partie en raison de prises de bénéfices après les gains très importants observés ces dernières semaines. Dans le même temps, les obligations américaines gagnent en valeur, ce qui montre que le marché ne s'inquiète plus d'une trop forte pression pour maintenir la politique belliciste de la Fed. Les anticipations d'inflation plus élevées ont été compensées par une baisse de la confiance des consommateurs et par l'incertitude quant à l'état de l'économie américaine.

Le pétrole brut WTI se porte également très mal, avec une baisse actuelle de près de 2,9 %. L'un des principaux facteurs à l'origine de la vente massive est l'inquiétude suscitée par la croissance de la production mondiale de pétrole, tandis que l'incertitude quant à l'état de l'économie mondiale s'accroît. L'Irak a également annoncé samedi que le pays se préparait à mettre fin à la période de sanctions sur les exportations de pétrole, ce qui pourrait augmenter la production mondiale de 185 000 barils par jour.

Le bitcoin perd encore 5,75 % pour atteindre 87 000 dollars, prolongeant les baisses de la fin de la journée d'hier. Les baisses se produisent sans catalyseur clair et sont probablement le résultat de plusieurs facteurs, notamment le franchissement du niveau de soutien important « on-chain », c'est-à-dire l'achat moyen de BTC par des adresses à court terme, qui est d'environ 92 500 dollars.

