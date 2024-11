Résumé quotidien : Début de légère correction à Wall Street. L'US2000 chute de 1,6%, Tesla glisse de 6,5% 📉

L'ambiance des séances européennes et asiatiques a été moins bonne aujourd'hui. L'indice DAX a reculé de 2 % et le FTSE britannique de plus de 1,2 %. Le Hang Seng a reculé de plus de 2,8 %, sur fond de résultats décevants d'un programme de relance que le marché a jugé nettement insuffisant. L'indice est passé sous la barre des 20 000 points

L'indice ZEW de l'Allemagne a indiqué une baisse importante du sentiment économique à 7,4 contre 13 prévus et 13,1 précédemment. L'évaluation des conditions actuelles en Allemagne a chuté à -91,4 par rapport à -86,9 lors de la lecture précédente ; bien en dessous des prévisions de -85,9, qui prévoyaient une légère amélioration.

Les indices américains enregistrent des baisses en deuxième partie de séance. La pression à la baisse est évidente dans l'indice Russell 2000, avec des contrats perdant près de 2 %. Les indices US500 et US100 perdent entre -0,3 % et -0,5 %. L'indice du dollar américain atteint des sommets plurimensuels supérieurs à 106, et les rendements obligataires à 10 ans augmentent de 12 points de base pour atteindre 4,45 %. Des données plus faibles en Europe et une économie américaine forte font baisser l'EURUSD de près de -0,4 % aujourd'hui

Les actions Tesla sont en baisse de plus de 6 %, où nous constatons une accélération des prises de bénéfices après une vague de gains « astronomiques » récents. Le secteur des semi-conducteurs affiche également des performances médiocres, les actions de Micron Technology perdant plus de 5 % après la publication d'un rapport d'Edgewater Research suggérant une baisse des prix des puces de mémoire NAND en 2025.

La force du dollar exerce une pression sur le marché des métaux précieux, l'or perdant près de 1 % et le palladium reculant de 4 %. Parmi les matières premières agricoles, les contrats à terme sur le coton sur l'ICE sont en forte baisse. Près de 2 % sont perdus sur le CBOT pour le blé et le soja, où la cherté du dollar favorise la baisse des prix. Les matières premières énergétiques, c'est-à-dire le gaz naturel et le pétrole, ne sont pas très volatiles aujourd'hui

L'enquête de la Fed de New York sur l'inflation attendue à trois ans aux États-Unis est tombée à 2,5 % en octobre, contre 2,7 % précédemment, et le taux d'inflation à cinq ans est tombé à 2,8 %, contre 2,9 % précédemment. Les ménages américains prévoient une inflation de 2,9 % en 2025. Il s'agit de la prévision la plus basse depuis quatre ans.

Les ménages américains considèrent que la probabilité d'une augmentation du taux de chômage aux États-Unis au cours de l'année à venir est la plus faible depuis février 2022. Ils ont également indiqué que la probabilité de perdre leur emploi actuel était plus faible et qu'ils avaient de meilleures chances d'en trouver un nouveau s'ils étaient licenciés ; en octobre, la probabilité d'un défaut de paiement a diminué pour la première fois en cinq mois.

Les commentaires de Barkin et Waller de la Fed indiquent que la politique a déjà été ajustée, à un niveau moins restrictif, et que les actions futures de la banque dépendront des données. La Fed portera son attention sur l'inflation ou le déclin de l'emploi. M. Waller a critiqué l'idée de créer une monnaie dite « CBDC ».

Le marché des crypto-monnaies est toujours d'humeur optimiste ; le bitcoin reste au-dessus de 87,5 000 dollars et le Ripple est en hausse de plus de 10 %, à environ 0,7 dollar, sur une vague de nouvelles concernant une éventuelle rencontre entre le PDG Brad Garlinghous et Donald Trump.

Selon le Washington Post, Donald Trump envisagerait de mettre fin au blocage de TikTok aux États-Unis. Les actions de Snap ont chuté de plus de 5 % aujourd'hui, en partie sous la pression de ces commentaires, qui suggèrent une « consolidation » de son plus grand concurrent sur le marché national.

Bank of America estime à 13 % a/a la croissance du bénéfice par action des entreprises du S&P 500 en 2025.

Selon le rapport de Sawyer Merritt, Rivian a perdu environ 39 100 dollars sur chaque voiture produite au troisième trimestre de l'année. Au deuxième trimestre, la perte était de 32 700 dollars. Les actions du fabricant de véhicules électriques perdent plus de 4 % aujourd'hui

Source: xStation5

