STM s’envole après l’extension du partenariat avec AWS , validant son positionnement dans le cloud et l’IA.

L’Europe évolue à des niveaux historiquement élevés , le Stoxx 600 et le DAX en tête.

Les indices US progressent de 0,7 à 1% , avec une surperformance marquée des grandes capitalisations.

Net redressement du sentiment en fin de séance européenne et sur Wall Street , porté par les grandes valeurs technologiques.

Rotation GLP-1 confirmée : Hims & Hers sous forte pression, Novo Nordisk rebondit.

Métaux précieux en forte hausse, dollar US en nette faiblesse, gaz naturel sous pression.

Nous arrivons progressivement à la fin de la première séance de la semaine, et le contraste avec l’ouverture est notable. Après un début prudent, le sentiment s’est nettement amélioré, soutenu par un rebond marqué de la technologie et un retour partiel de l’appétit pour le risque. 🇺🇸 Wall Street : la tech reprend le leadership En séance : US100 (Nasdaq 100) : +~1%

US500 (S&P 500) : +0,7%

US2000 (Russell 2000) : +0,8% La hausse est principalement alimentée par les grandes capitalisations technologiques, avec des mouvements très marqués : Oracle, Palantir, AppLovin : +5% à +15%

NVIDIA : +3%

Broadcom : +4% 👉 Le marché continue de privilégier les leaders visibles de l’IA et du software, après une phase de forte volatilité la semaine dernière. 💊 GLP-1 : la rotation se poursuit Hims & Hers (HIMS) reste sous très forte pression , pénalisée par : l’enquête FDA/HHS sur les préparations GLP-1, et la plainte pour violation de brevet de Novo Nordisk concernant une “copie” orale de Wegovy.

Novo Nordisk , à l’inverse, rebondit nettement , soutenue par : la limitation attendue des GLP-1 composés , la réduction perçue de la concurrence “low-cost”, et l’annonce d’un programme de rachat d’actions jusqu’à 15 Md DKK .

👉 Le marché confirme une rotation structurelle vers les leaders brevetés, au détriment des acteurs exposés aux zones grises réglementaires. 🇪🇺 Europe : indices à des niveaux records Stoxx Europe 600 : +0,7% , toujours à des plus hauts historiques

DAX (Allemagne) : +1,15%

FTSE 100 (R.-U.) : +0,15%, après avoir effacé les pertes du matin La dynamique européenne reste solide, mais très sélective, avec des flux concentrés sur les dossiers à forte visibilité. 🟢 STMicroelectronics (STM) +8% en séance

Réaction très positive à l’annonce de l’extension du partenariat stratégique avec AWS, faisant de STM un fournisseur clé pour les data centers cloud (microcontrôleurs, analogique, outils de design). 👉 Le marché salue une validation stratégique majeure dans le cloud et l’IA. 🇵🇱 InPost : événement clé pour les investisseurs polonais Même si InPost n’est pas cotée à Varsovie, l’annonce d’une OPA suscite un fort intérêt local : Prix proposé : 15,60 € par action

Consortium acquéreur : Advent International, FedEx, A&R Investments, PPF Group Le prix est inférieur à celui de l’IPO, ce que le management justifie par le changement radical des conditions de marché pour les sociétés de croissance en Europe. 👉 Ce dossier illustre clairement la revalorisation à la baisse des multiples dans la logistique et l’e-commerce. 🇯🇵 Japon : retour du “Takaichi trade” La large victoire de la coalition menée par Sanae Takaichi relance les anticipations de relance budgétaire : Le LDP remporte 316 sièges sur 465 ,

Avec l’Ishin, la coalition obtient une majorité des deux tiers. Les marchés anticipent : la suspension de deux ans de la taxe de 8% sur l’alimentation ,

un soutien à la croissance,

mais aussi des tensions accrues sur les finances publiques japonaises. 🪙 Métaux précieux : retour en force Argent (SILVER) : +~7% depuis vendredi

Or (GOLD) : +2,1% Les deux métaux repassent au-dessus de leur EMA 50 jours, signal technique positif, combinant : couverture macro,

et retour partiel du risk-on. 💱 FX : dollar sous forte pression Dollar US : parmi les pires performances du jour

Plus fortes hausses : franc suisse (CHF) et dollar australien (AUD)

Livre sterling également en retrait 👉 La configuration est typique d’un affaiblissement du dollar en phase de détente du stress, avec préférence pour devises refuges et cycliques. 🔥 Gaz naturel : pression persistante -6% en début de semaine ,

-12% depuis le pic de vendredi, test du support $3,2/MMBtu. Facteurs clés : météo plus clémente aux États-Unis → baisse de la demande de chauffage,

demande industrielle plus faible,

stocks toujours supérieurs à l’an dernier malgré un retrait de 360 bcf. 👉 Une cassure sous $3,2 ouvrirait la voie vers la zone $2,8–3,0/MMBtu.

