Résumé quotidien : déficit commercial américain exceptionnellement faible ; le dollar reste fort 📌

Les indices boursiers américains devraient terminer la séance dans le même esprit que celle-ci a commencé. L'US100 reste sous pression, en baisse de 0,70 %, l'US500 recule de 0,10 %, tandis que l'US2000 surperforme, en hausse de 1,10 %.

Le dollar américain reste la devise la plus forte, avec un USDIDX en hausse de 0,20 % et un EURUSD en baisse de 0,25 %.

Le facteur dominant aujourd'hui est l'appel du président Donald Trump à une augmentation significative des dépenses de défense américaines - jusqu'à 1 500 milliards de dollars - ainsi que la recommandation de limiter les distributions aux actionnaires des principaux sous-traitants jusqu'à ce que davantage d'investissements soient réalisés dans les capacités de production et la R&D.

Les investisseurs prennent leurs bénéfices dans le secteur technologique après les gains récents, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage inférieures aux prévisions et les signaux macroéconomiques mitigés tempèrent l'appétit pour le risque avant la publication demain des données clés sur le marché du travail américain.

Le déficit commercial américain s'est à nouveau réduit (balance commerciale : -29,4 milliards de dollars contre -58,1 milliards attendus ; -48,1 milliards précédemment). Cette amélioration reflète à la fois la baisse des importations (effet différé des droits de douane) et la hausse des exportations (soutenue par un dollar plus faible).

Les demandes initiales d'allocations chômage restent faibles. Le rapport publié aujourd'hui fait état d'une légère augmentation à 208 000 (contre 213 000 attendues ; 199 000 précédemment).

L'enquête de décembre de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs a révélé une hausse des anticipations d'inflation à court terme, tandis que les perspectives à moyen et long terme sont restées stables. Les anticipations d'inflation à un an ont augmenté à 3,4 % (contre 3,2 %), tandis que celles à trois et cinq ans sont restées à 3,0 %.

Alphabet (GOOG) a gagné 1,9 % après avoir dépassé Apple pour devenir la deuxième entreprise la plus valorisée au monde pour la première fois depuis 2019, soulignant ainsi son leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les fonds passifs gérant plus de 100 milliards de dollars américains procèdent à un rééquilibrage début janvier 2026 afin de s'aligner sur les nouvelles directives des indices Bloomberg (BCOM) et S&P GSCI, ce qui est généralement un catalyseur de volatilité accrue sur les marchés des matières premières.

Alors que l'or continue de bénéficier de la confiance des investisseurs (en baisse de seulement 0,04 %), le sentiment à l'égard de l'argent s'est fortement refroidi (en baisse de plus de 3,40 %). Les investisseurs retirent leurs capitaux des ETF adossés à l'argent et se positionnent de plus en plus à la baisse via des instruments courts agressifs.

Les cryptomonnaies ont été vendues en début de journée, mais les haussiers ont réussi à récupérer leurs pertes à la clôture. Le bitcoin termine la séance en légère baisse (−0,05 %) autour de 91 200 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."