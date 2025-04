Résumé quotidien : euphorie des marchés après le report des tarifs par Trump de 90 jours

Les marchés ont connu une volatilité extrême, l’indice US500 passant d’un plongeon de 4,7 % à l’ouverture à un bond de 3,4 % avant de clôturer à +7 %, tandis que l’US30 a progressé de 6 % et l’US100 a gagné 8 %.

Les tarifs de Trump sont officiellement appliqués, avec des droits de douane de 104 % sur les produits chinois, 20 % sur ceux de l’UE, 24 % sur ceux du Japon, 46 % sur ceux du Vietnam, ainsi que d’autres prélèvements couvrant plus de 180 pays. La Chine a immédiatement riposté en portant ses tarifs de représailles de 34 % à 84 %, avec effet au 10 avril.

L’UE approuve des contre-mesures d’une valeur d’environ 20 milliards d’euros, dont la mise en œuvre commencera le 15 avril. La Commission européenne a déclaré que les tarifs « peuvent être suspendus à tout moment » si les États-Unis acceptent un « résultat négocié juste et équilibré ».

Trump encourage à profiter de la baisse, publiant sur Truth Social : « C’EST LE MOMENT IDÉAL POUR ACHETER !!! » ajoutant « RESTEZ COOL ! Tout va bien se passer. Les États-Unis seront plus grands et plus forts que jamais ! »

Nvidia obtient un sursis concernant les exportations vers la Chine, l’administration Trump ayant annulé les restrictions prévues sur la vente de puces d’IA H20 à la Chine après que le PDG Jensen Huang a participé à un dîner à Mar-a-Lago la semaine dernière. Nvidia aurait promis de nouveaux investissements aux États-Unis dans des centres de données IA en échange.

Delta Air Lines retire ses prévisions annuelles alors que le PDG Ed Bastian avertit que les Américains se comportent comme s’ils étaient déjà en récession. « Si cela continue et qu’aucune résolution n’est trouvée rapidement, nous finirons probablement en récession », a déclaré Bastian à CNBC, évoquant le blocage des voyages d’affaires et de loisirs nationaux depuis fin février. Les dirigeants de Wall Street tirent la sonnette d’alarme sur une récession imminente, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, estimant qu’un ralentissement est « probable », tandis que Bastian de Delta a qualifié la situation « d’incertitude inexplorée et sans précédent », qui serait « auto-infligée ». Le pétrole s’effondre à un plus bas de quatre ans, le Brent passant sous les 60 dollars le baril et le WTI approchant les 57 dollars, atteignant des niveaux jamais vus depuis 2021. La consultante en énergie Amrita Sen a averti que les prix pourraient « s’échanger avec un chiffre commençant par cinq, voire même par quatre », alors que les inquiétudes sur la demande mondiale s’intensifient. Goldman Sachs avertit que les risques de récession ne sont pas encore totalement intégrés, notant que « parmi les indicateurs de récession courants, seul le VIX se situe à des niveaux associés aux pics de récession passés ». Les analystes prévoient « une forte probabilité que nous continuions à progresser vers une tarification complète de la récession ». Le secteur technologique se stabilise grâce à des achats à bon compte, Alphabet ayant réaffirmé ses plans d’investissement de 75 milliards de dollars dans les technologies IA malgré les turbulences tarifaires. Tesla a bondi de plus de 4 % après avoir été ajoutée à la liste d’achat de Benchmark, tandis qu’Apple a tenté de mettre fin à une série de quatre séances consécutives de baisse. Le Sénat confirme Mike Huckabee au poste d’ambassadeur en Israël par un vote de 52 voix contre 44, principalement le long des lignes partisanes, nommant ce conservateur pro-Israël à un poste diplomatique de premier plan en pleine guerre à Gaza et alors que de nouveaux tarifs américains viennent compliquer davantage la situation.

