Résumé quotidien : Indices européens en progression malgré la fermeture de Wall Street. (28.11.2024)

Les indices européens ont terminé la journée dans le vert, le DAX allemand gagnant 0,71 % et le CAC40 français progressant de 0,42 %, malgré les troubles politiques liés au déficit. L'ATX20 autrichien s'est également distingué positivement, avec une hausse de 0,54 %, tandis que le FTSE MIB italien a enregistré un gain de 0,50 %. Aujourd'hui, le marché boursier américain est resté fermé en raison de la fête de Thanksgiving.

Cependant, les contrats à terme américains ont prolongé le sentiment optimiste observé en Europe, enregistrant des gains d'environ 0,3 %.

L'inflation de l'IPC en Allemagne a augmenté en dessous des attentes (2,2 % a/a, prévision : 2,3 %). D'un mois sur l'autre, les prix ont baissé de 0,2 % (précédemment : +0,4 %), reflétant un ralentissement continu de l'économie allemande.

Le dollar canadien est apparu comme la monnaie la plus forte aujourd'hui, s'appréciant de 0,13 % par rapport au dollar, indiquant des prises de bénéfices après que l'USDCAD ait atteint son plus haut niveau en 4 ans. Le peso mexicain a également regagné du terrain, ajoutant 0,9% contre l'USD, après de fortes pertes dues à une annonce de la nouvelle administration Trump sur les plans d'augmentation des droits de douane sur le commerce avec ces pays. La livre sterling ajoute 0,06% par rapport au dollar, bien qu'elle se soit arrêtée en deçà d'un niveau de résistance clé près de 1,27. Le yen, quant à lui, a abandonné une partie de ses gains de fin de semaine, se dépréciant de 0,3% par rapport au dollar. Le spot de l'indice USD s'est relativement bien comporté, augmentant de 0,06%.

L'euro s'est légèrement affaibli par rapport au dollar après les commentaires pessimistes de M. Villeroy de la BCE. Il a indiqué qu'il y avait de très bons arguments en faveur d'une baisse des taux en décembre et n'a pas exclu de descendre en dessous du taux neutre à l'avenir.

Sur le marché des matières premières, les gains ont prévalu. Les prix du gaz naturel ont augmenté de plus de 3 %, tandis que l'or et l'argent ont progressé respectivement de 0,2 % et de 0,6 %.

L'incertitude quant à la durabilité du pacte de cessez-le-feu récemment signé entre Israël et le Hezbollah a légèrement poussé les prix du pétrole à la hausse. Le WTI gagne actuellement environ 0,35 %.

Les marchés des crypto-monnaies ont affiché un sentiment mitigé aujourd'hui. Le bitcoin est en baisse de près de 1,1 %, s'échangeant près de 95 000 $. L'Ethereum, cependant, subit une plus grande pression de vente, avec des baisses dépassant 2,65%.

