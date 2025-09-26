Résumé quotidien : l'indice PCE privilégié par la Fed ne modifie pas les anticipations du marché ; l'argent gagne 3% 📈

Les indices américains terminent la journée en légère hausse, gagnant du terrain après la publication du rapport PCE conforme aux attentes. L'indice US500 est en hausse de +0,50 %, l'indice US100 de +0,25 % et l'indice US2000 de +0,70 %.

Le dollar américain et le dollar canadien figurent parmi les devises les plus faibles du G10. L'indice dollar USDIDX recule de 0,25 %. À l'autre bout de l'échelle se trouve la livre sterling. La paire EURUSD gagne 0,33 %.

Les chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis ont correspondu aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg, de sorte que la réaction immédiate de la paire EURUSD a été limitée.

De plus, ces chiffres ne semblent pas modifier de manière significative les perspectives de la politique de la Fed par rapport à ce que le marché avait déjà anticipé. Le rapport d'août a montré une hausse de l'inflation sous-jacente de 2,9 % en glissement annuel et une hausse de l'inflation globale de 2,7 % en glissement annuel.

Thomas Barkin, de la Réserve fédérale, a déclaré dans une interview aujourd'hui que les données à venir détermineront si la Fed doit continuer à baisser ses taux d'intérêt. La Réserve fédérale doit faire un peu plus d'efforts pour remplir son mandat en matière d'emploi. Selon M. Barkin, le chômage semble un peu plus instable, mais la situation en matière d'inflation est meilleure.

En septembre, la confiance des consommateurs aux États-Unis s'est détériorée d'environ 5 %. Les anticipations d'inflation à un an ont légèrement baissé à 4,7 %, mais les anticipations à long terme ont augmenté à 3,7 %, poursuivant la tendance haussière récente.

La croissance mensuelle du PIB canadien s'est établie à 0,2 % contre 0,1 % prévu, après une baisse de 0,1 % précédemment.

IBM renforce progressivement sa position parmi les principaux innovateurs dans le domaine des technologies modernes, en mettant particulièrement l'accent sur l'informatique quantique et l'intelligence artificielle.

Le président Donald Trump a signé un décret exigeant que ByteDance réduise son contrôle sur la société à un maximum de 20 %. Le groupe d'investisseurs dirigé par les États-Unis (comprenant Oracle, Silver Lake et MGX) détiendrait environ 45 %, tandis que les 35 % restants iraient à d'autres investisseurs existants ou nouveaux.

Les prix du pétrole ont augmenté de près de 0,5 % aujourd'hui, alimentés par la pression exercée par le président américain Donald Trump sur les acheteurs d'énergie russe. Trump exhorte des dirigeants tels qu'Erdogan et Orban à cesser d'acheter du pétrole à la Russie, dans le but d'accélérer la fin de la guerre en Ukraine.

Nous assistons une fois de plus à une forte euphorie sur le marché des métaux précieux, où l'ARGENT gagne près de 3,0 % et l'OR 0,8 %.

Le marché des cryptomonnaies tente de rebondir après la récente liquidation record des positions longues. Le Bitcoin gagne 0,90 % aujourd'hui, repassant au-dessus des 110 000 dollars. L'intérêt est encore plus marqué pour l'Ethereum, qui progresse de 4,00 % à 4 030 dollars.

