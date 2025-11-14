DE40: Les marchés européens poursuivent leur baisse

Points clés Les marchés européens prolongent leur repli, alimentés par la déception concernant les anticipations de taux aux États-Unis.

L’inflation en Espagne se révèle élevée.

L’industrie chinoise déçoit.

Le PIB de la zone euro est conforme aux attentes.

Siemens Energy progresse grâce aux perspectives dans l’éolien et les centres de données.

La dernière séance de la semaine voit un approfondissement des baisses sur le marché européen. Les récents commentaires du FOMC aux États-Unis ont brisé les espoirs de baisse des taux en décembre, ce qui se répercute sur les marchés mondiaux. Les principaux leaders des pertes en Europe sont la Pologne et l’Allemagne, avec les contrats DAX40 en repli de plus de 1%. Un peu moins touchés, mais également en baisse d’environ 0,7%, les contrats SPA35, ITA40 et UK100. La Bourse française s’en sort mieux, avec le CAC40 en baisse d’environ 0,4%. La Suisse affiche un léger gain à mi-séance. Source: Bloomberg Finance Lp Le marché subit une pression généralisée. Sur l’indice DAX, les plus fortes baisses concernent les entreprises technologiques et pharmaceutiques. Leur suivent les secteurs de la distribution, des services et du commerce de détail. Les sociétés industrielles affichent actuellement une légère hausse. Données macroéconomiques : La lecture de l’inflation en Espagne indique toujours une hausse significative des prix. Les prix ont augmenté de 0,7 % sur un mois, et l’inflation annuelle a atteint 3,1 %.

La croissance économique de l’Union européenne s’est révélée légèrement supérieure aux attentes sur un an. Sur le trimestre, l’économie de l’UE a progressé de 0,2 %. La balance commerciale est également en tendance haussière. Après la clôture de la séance, le représentant de la BCE, Philip Lane, s’exprimera sur la politique monétaire.

En dehors de l’Europe, la situation économique apparaît beaucoup plus faible. La Chine, l’un des partenaires commerciaux clés de l’Europe, connaît une faible croissance de sa production industrielle, dont la dynamique reste en tendance baissière. DE40 (D1)

Source: xStation5 Le prix prolonge les baisses d’hier et s’arrête dans la zone de résistance autour du niveau FIBO 61,8 de la dernière vague haussière. La tâche la plus importante pour les acheteurs sera d’empêcher le cours de dépasser 23 800 points afin d’éviter un approfondissement de la correction. En cas d’échec, de nouvelles baisses pourraient atteindre 23 500–23 300, où se situent les prochaines zones de support. Le scénario de base évolue vers une phase de consolidation en attendant un nouvel élan dans la zone 24 400–23 800. Actualités des entreprises : Siemens Energy (SIE.DE) – La branche du groupe Siemens responsable des systèmes énergétiques progresse jusqu’à +8 % dans la séance d’aujourd’hui, portée par d’excellentes perspectives concernant les éoliennes et la demande des centres de données.

Bechtle (BC8.DE) – L’entreprise allemande de services informatiques a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes en termes d’EBIT. La valorisation de la société grimpe de plus de 10 %.

Allianz (ALV.DE) – Le groupe financier a publié d’excellents résultats et a également relevé ses prévisions de fin d’année. L’action gagne plus de 1 %.

Richemont (CFR.CH) – La société de mode a publié de très bons résultats, avec notamment une hausse de 14 % des ventes trimestrielles. L’action progresse jusqu’à +6 %.

