Résumé quotidien : la bonne saison des résultats et Trump dopent les indices boursiers 🖋️.

Les indices américains ont clôturé la session d'aujourd'hui avec un sentiment modérément positif. Les gains ont été principalement tirés par les entreprises technologiques, en particulier celles du secteur des semi-conducteurs. L'attention des investisseurs reste focalisée sur les décisions prises hier par la nouvelle administration de Donald Trump, notamment l'annonce du projet Stargate.

L'indice US500 a enregistré un gain « modeste » de 0,60 % à 6130, atteignant de nouveaux records historiques. L'indice US100, à forte composante technologique, a progressé de 1,10% à 21400 points. En revanche, l'indice US2000 a connu des difficultés, perdant 0,50 % pour clôturer à 2320 points.

Procter & Gamble (PG.US) a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, alimenté par une demande croissante de produits ménagers. Les actions du géant des biens de consommation ont augmenté de près de 2,5 % aujourd'hui.

La société pharmaceutique et médicale Johnson & Johnson (JNJ.US) a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre 2024, bien que les bénéfices soient légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière.

L'indice Euro Stoxx 50 a atteint un niveau record, porté par le luxe et les entreprises technologiques européennes bénéficiant des plans d'investissement de Trump en matière d'intelligence artificielle.

Le yen japonais s'est affaibli par rapport à la plupart des devises du G7. La paire USDJPY a dépassé les 156,500 yens, affichant un gain intrajournalier de près de 0,7 %. Pendant ce temps, le zloty polonais s'est renforcé en Europe, atteignant son plus haut niveau face à l'euro depuis cinq ans.

L'or a gagné près de 0,5 % aujourd'hui, dépassant les niveaux de résistance clés marqués par les sommets locaux près de 2720 $ l'once. Cela a prolongé la tendance technique à la hausse du métal.

Sur le marché de l'énergie, le pétrole brut WTI a baissé d'environ 0,50 % pour atteindre 75,50 dollars le baril. En revanche, NATGAS s'est distingué positivement, avec une hausse de 4,40 %. ERCOT, l'opérateur du réseau électrique au Texas, a annoncé aujourd'hui que les ports texans ont repris leurs activités après la tempête de neige Enzo.

Le marché des crypto-monnaies a connu une légère baisse de sentiment, malgré le fait que le Bitcoin s'échange au-dessus de 100 000 dollars. Au moment de la publication, le Bitcoin et l'Ethereum étaient en baisse de 1,60 %, s'échangeant respectivement à 104 500 $ et 3270 $. Toutefois, la capitalisation totale du marché des altcoins a augmenté de 0,30 % pour atteindre 1,07 billion de dollars.

Fondamentalement, des développements significatifs sont en cours dans le secteur des crypto-monnaies. Mark T. Uyeda, le nouveau président par intérim de la SEC, a annoncé la formation d'un groupe de travail sur les crypto-monnaies. Ce groupe de travail vise à créer des cadres réglementaires clairs et complets pour les actifs numériques, sous la direction de Hester Peirce, commissaire de la SEC.

