Résumé quotidien : la forte réduction des dépenses de la Fed alimente un sentiment haussier à Wall Street 📈.

Les marchés boursiers continuent de monter dans l'euphorie après la décision dovish de la Fed hier. Les contrats à terme sur les indices américains gagnent jusqu'à 3,00 %, l'indice US100 progressant de 4,00 %. Il est important de noter la rotation des contrats qui a eu lieu cette nuit.

Cependant, même sans tenir compte de ce rollover, l'indice SP500 gagne près de 2,00 %, atteignant de nouveaux sommets historiques à 5720 points, tandis que l'indice Nasdaq 100 teste actuellement la résistance à 20 000 points, avec un gain impressionnant de 2,90 %.

L'indice du dollar est resté relativement inchangé pendant la majeure partie de la journée. Cependant, vers la fin de la journée, la pression à la vente a prévalu, conduisant l'USDIDX à perdre 0,20 %, clôturant à 100,4000 points.

La banque Citi s'attend à ce que l'assouplissement monétaire agressif se poursuive lors des prochaines réunions et n'exclut pas une nouvelle baisse des taux de 50 points de base.

JPMorgan prévoit une nouvelle baisse des taux de 50 points de base en novembre, qui pourrait être ajustée en fonction des données plus faibles du marché du travail dans les prochains rapports sur l'emploi.

Goldman Sachs prévoit une série plus longue de baisses de 25 points de base de novembre à juin 2025, la décision entre une baisse de 25 ou de 50 points de base en novembre dépendant des rapports sur l'emploi à venir.

Le marché évalue actuellement à environ 30 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base lors de la réunion de novembre.

Les ventes de logements existants aux États-Unis se sont élevées à 3,86 millions (attendu : 3,95 millions ; précédent : 3,96 millions). Bien que les données soient faibles, les futures réductions de taux devraient stimuler positivement le marché.

La semaine dernière, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis n'étaient que de 219 000, en baisse par rapport au chiffre précédent de 230 000. La faiblesse des demandes souligne le discours de la Fed sur la vigueur de l'économie, ce qui renforce la confiance des investisseurs dans l'achat d'actifs plus risqués.

Fitch Ratings note que si les baisses de taux de la Réserve fédérale atténuent la pression sur le marché immobilier américain, il est peu probable que les taux hypothécaires tombent en dessous de 5,0 % avant 2027.

Les stocks de gaz ont augmenté légèrement au-delà des attentes (+58 milliards de pieds cubes ; attendu : 54 milliards de pieds cubes ; précédent : 40 milliards de pieds cubes), bien que le taux de croissance soit inférieur à la moyenne quinquennale. Il est fort possible que les stocks tombent sous la moyenne quinquennale avant le début de la saison de chauffage.

Comme prévu, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Le maintien des taux à 5 % a été voté par 8 voix contre 1, seule Swati Dhingra s'étant prononcée en faveur d'une réduction de 25 points de base.

L'or atteint de nouveaux sommets historiques, gagnant 1,20 % aujourd'hui. Les prix se consolident actuellement juste en dessous de 2600 dollars l'once.

Le bitcoin gagne 5,50 % à 63 600 $, prolongeant la croissance dynamique d'hier. Le sentiment positif revient sur le marché des crypto-monnaies, soutenu par les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et de réductions des taux d'intérêt.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."