Résumé quotidien : la hausse surprenante de l'inflation des PPI soutient le dollar américain.

Wall Street a connu une baisse après que les chiffres de l'indice des prix à la production (IPP) supérieurs aux prévisions ont tempéré les attentes des investisseurs concernant la trajectoire des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 (Russell 2000 : -2 %) a enregistré la plus forte baisse, suivi du Dow Jones (Dow Jones : -0,5 %), du S&P 500 (S&P 500 : -0,2 %) et du Nasdaq (NASDAQ 100 : -0,1 %).

La relative résilience du NASDAQ 100 s'explique par l'optimisme concernant les mégacapitalisations technologiques (Netflix : +2,8 %, Amazon : +2,6 %, Alphabet : +0,8 %, Microsoft : +0,75 %, Intel : +0,15 %).

L'inflation des prix à la production (IPP) a rebondi après un mois de juin modéré, passant de 2,4 % à 3,3 % en glissement annuel (prévision : 2,5 %), tandis que l'indice de base a atteint 3,7 % (son plus haut niveau depuis avril 2025). Les principaux contributeurs à cette hausse ont été les prix des légumes, du pétrole de chauffage, des distillats, du diesel, de l'électronique et de la ferraille.

La hausse de l'inflation des prix à la production a entraîné un rebond des rendements américains à 10 ans, qui ont gagné près de 6 points de base aujourd'hui.

Selon Alberto Musalem, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, il est trop tôt pour parler d'une baisse des taux d'intérêt en septembre, et les données actuelles ne justifient pas la baisse de 50 points de base proposée par le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Le deuxième facteur clé qui alimente la volatilité actuelle est l'anticipation des pourparlers entre Trump et Poutine sur la guerre en Ukraine. Le scénario d'une annonce soudaine d'un cessez-le-feu reste sous-évalué par le marché (37 %), de sorte qu'une surprise pourrait modifier considérablement la situation commerciale dans certains secteurs. La réunion est prévue demain à 21h30 BST.

Sur le marché des changes, nous assistons principalement à un rebond du dollar, soutenu par des anticipations moins accommodantes concernant la politique de la Fed (USDIDX : +0,55 %). Les devises antipodales affichent les plus mauvaises performances (AUDUSD : -0,9 %, NZDUSD : -1,1 %), tandis que le yen (USDJPY : +0,3 %), le franc (USDCHF : +0,4 %) et la livre sterling (GBPUSD : -0,4 %) font preuve de la plus forte résistance. L'EURUSD est en baisse de 0,6 % à 1,163.

Au deuxième trimestre 2025, l'économie de la zone euro a connu un ralentissement significatif, même si elle a réussi à maintenir une croissance positive. Selon les données d'Eurostat, le PIB de l'ensemble de la zone a augmenté de 0,1 % en glissement trimestriel, confirmant les estimations précédentes. Un signal inquiétant est venu du secteur industriel. En juin, la production industrielle dans la zone euro a chuté de 1,3 % en glissement mensuel, alors que les économistes s'attendaient à une baisse légèrement moins importante (-1,0 %). Malgré l'affaiblissement du secteur industriel, l'emploi dans la zone euro a également augmenté de 0,1 % au deuxième trimestre, ce qui suggère que le marché du travail reste résistant.

L'amélioration du sentiment à l'égard du dollar a entraîné une baisse plus importante des prix de l'or et de l'argent. L'OR est en baisse de 0,57 % dans la journée, tandis que l'ARGENT recule de 1,36 %.

L'augmentation des stocks de gaz naturel aux États-Unis a temporairement fait baisser les prix du GAZ NATUREL, mais les baisses initiales ont été rapidement effacées et la matière première gagne actuellement 0,36 %.

Le pessimisme règne sur le marché des cryptomonnaies : le Bitcoin est en baisse de 4 % à 118 000 dollars, l'Ethereum recule de 3,3 % à 4 560 dollars, et les contrats Dogecoin (-7,9 %), Polygon (-5,8 %) et Ripple (-5,8 %) sont également dans le rouge.

