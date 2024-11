Résumé quotidien : la menace nucléaire de la Russie détériore le sentiment en Europe ✂️

Les indices de Wall Street progressent légèrement à la fin de la séance, malgré une ouverture marquée par des ventes. Les baisses initiales ont été totalement effacées et, au moment de la publication, l'US500 est en hausse de 0,40 %, l'US100 gagne 0,70 %, et l'US2000 progresse de 0,30 %.

L'US100 a de nouveau franchi la zone de support autour des 20 400 points et affiche actuellement une hausse de 0,30 %. On observe des gains impressionnants principalement sur Tesla (+3,00 %) et Nvidia (+2,10 %). Alphabet, Amazon et Apple enregistrent également de légères hausses (toutes de +0,70 %). Sur l'ensemble du marché, les gains dominent également parmi les entreprises technologiques liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, notamment C3.ai (+21 %), Super Micro Computer (+32 %), Indie Semiconductors (+8,50 %) et BigBear.ai (+8,20 %).

Le dollar enregistre une légère hausse, l'indice USDIDX étant en hausse de 0,10 %, à 106,3000 points. La devise la plus forte aujourd'hui est le dollar canadien, qui gagne après la publication de données sur l'inflation supérieures aux attentes.

En revanche, les devises européennes, notamment l'EUR, le PLN et le HUF, perdent de la valeur en raison des tensions croissantes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine.

Les indices européens enregistrent des baisses de 1 à 2 % en raison de l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Ces baisses sont liées à la signature par Poutine d'une doctrine nucléaire mise à jour.

Cette mesure prise par la Russie vise des adversaires potentiels et des coalitions militaires telles que l'OTAN. Toutefois, des préoccupations subsistent concernant les éventuelles attaques à longue portée de l'Ukraine, qui pourraient être considérées comme une menace excessive.

L'inflation au Canada pour le mois d'octobre a atteint 2,0 % en variation annuelle (prévision : 1,9 % ; précédent : 1,6 %), et 0,4 % en variation mensuelle (prévision : 0,3 % ; précédent : -0,4 %). Les investisseurs estiment actuellement à 20 % la probabilité d'une réduction des taux de 50 points de base par la Banque du Canada en décembre, contre 38 % avant la publication des données sur l'inflation.

Le rapport sur le secteur immobilier aux États-Unis pour le mois d'octobre est inférieur aux attentes. Les mises en chantier s'élèvent à 1,311 million contre une prévision de 1,334 million et 1,353 million précédemment. Les permis de construire sont de 1,416 million contre 1,435 million prévu et 1,425 million précédemment.

Les actions de Super Micro Computer enregistrent une hausse de 32 % aujourd'hui après que la société ait nommé BDO USA comme nouveau commissaire aux comptes et soumis à Nasdaq un plan pour retrouver sa conformité avec les exigences de cotation après des rapports financiers retardés.

C3.ai est en hausse de 22 % à 32,08 $ après avoir annoncé une collaboration étendue avec Microsoft pour accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle pour les clients commerciaux sur la plateforme Microsoft Azure.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est aujourd'hui uniquement positif pour Bitcoin. La dominance de la plus grande cryptomonnaie se renforce, Bitcoin gagnant 3,65 % et approchant les 94 000 $.

Aujourd'hui, il y a une forte probabilité que le prix de Bitcoin atteigne un nouveau niveau record de clôture, au-dessus de 93 000 $. Jusqu'à présent, la plus haute clôture quotidienne est de 91 400 $, tandis que le niveau quotidien le plus élevé est de 93 385 $.

