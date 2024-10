Résumé quotidien : la vente d'actions s'intensifie ; Bitcoin tombe sous les 66 000 $ 📃

Wall Street prolonge la tendance baissière en fin de séance, avec les plus fortes baisses observées sur l'indice technologique US100 (-1,70 %). L'US500 et l'US2000 reculent chacun de 1,10 %. Les investisseurs attendent les résultats de Tesla et d'IBM, qui seront publiés après la séance américaine d'aujourd'hui.

Ces baisses sont également amplifiées par un dollar en renforcement. L'indice dollar (USDIDX) gagne jusqu'à 0,45 % pour atteindre 104,3500. Parmi les autres devises fortes du jour, on retrouve l'euro et le dollar canadien. La pire performance revient au yen japonais, qui perd de la valeur face à l'incertitude entourant les élections au Japon.

Les rendements des obligations américaines augmentent également fortement, s'éloignant de la barre des 4,00 %. Les rendements des obligations à deux ans grimpent à 4,08 %, tandis que ceux des obligations à dix ans passent à 4,24 %. L'indice TNOTE, qui reflète les prix des obligations à dix ans, recule de 0,20 % à 111,0000 points aujourd'hui.

Les résultats de Coca-Cola révèlent une croissance de 10 % du bénéfice par action sur un an, mais une stagnation des revenus et une faible croissance des volumes. Les actions perdent près de -1,5 %. Après un scandale lié à la bactérie E. coli, les actions de McDonald's chutent de près de 6 %.

Les actions Starbucks restent stables, récupérant des pertes malgré une baisse de 6 % des ventes comparables aux États-Unis et une chute de près de 14 % des ventes en Chine ; ces deux indicateurs ont largement déçu par rapport aux prévisions.

Teledyne Technologies enregistre une hausse de 5 %, en partie grâce aux commandes du secteur de la défense ; le bénéfice par action a augmenté de plus de 30 % sur un an, avec une hausse des ventes de moins de 3 %. Les actions d'AT&T gagnent également plus de 4 %.

La Banque du Canada a réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base, les faisant passer de 4,25 % à 3,75 %, comme prévu. Suite à cette décision, le dollar canadien s'affaiblit légèrement, mais la décision n'est pas une surprise pour le marché.

Le nombre de maisons vendues aux États-Unis en septembre s'élève à 3,84 millions, contre 3,88 millions attendus et 3,88 millions précédemment (soit une baisse de -1 % en glissement annuel, contre -2,5 % précédemment). Le prix médian était de 404 500 $, soit une hausse de 3 % sur un an.

Un indicateur préliminaire du sentiment des consommateurs dans la zone euro pour octobre a été publié, montrant -12,5 contre -12,5 prévu et -12,9 en septembre.

Le prix du WTI chute de 0,90 % pour atteindre 70,70 $ le baril. La pression de vente s'est intensifiée après que le rapport de l'EIA a révélé une augmentation importante des stocks de brut la semaine dernière, atteignant 5,474 millions de barils, contre 0,8 million attendus et -2,191 millions précédemment. Avant ce rapport, le WTI se négociait à 71,30 $.

En parallèle des marchés boursiers, le marché des cryptomonnaies est également en baisse. Le Bitcoin tombe sous la barre des 66 000 $, enregistrant une baisse de 2,40 %. L'Ethereum subit des pertes encore plus importantes, chutant de 4,50 % à 2 500 $.

Une agence de renseignement américaine a indiqué dans un rapport spécial que le programme nucléaire de la Chine est plus avancé qu'on ne le pensait. D'ici 2030, le pays devrait posséder 1 000 ogives nucléaires.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."