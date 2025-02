Résumé quotidien : le DAX atteint un nouveau record ; NATGAS en baisse de 3,5 % en raison de prévisions météorologiques plus chaudes aux États-Unis.

Les marchés boursiers européens ont connu un début de semaine très dynamique. Non seulement les principaux indices du continent se négocient à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, mais ils creusent également l'écart déjà significatif de leurs performances par rapport aux indices américains. Wall Street est restée fermée aujourd'hui en raison d'un jour férié (le jour du Président).

L'indice allemand DAX (+1,37 %) a atteint un nouveau record, affichant désormais une hausse de 14 % depuis le début de l'année . L'indice polonais WIG20 n'est pas en reste , avec une hausse de 17,5 % sur la même période et un gain de près de 0,8 % aujourd'hui seulement.

a atteint un nouveau record, affichant désormais une . L'indice polonais , avec une hausse de sur la même période et un gain de près de seulement. Sur le front des entreprises, Rheinmetall s'est distingué, avec une hausse de 8 % de ses actions aujourd'hui . Les investisseurs ont repris confiance dans l'accélération des investissements de défense des pays de l'OTAN à la suite des déclarations de responsables politiques européens. Les actions de BAE Systems (Royaume-Uni), Leonardo (Italie), Kongsberg Gruppen (Norvège) et Dassault (France) ont également progressé de 5 à 8 % .

. Les investisseurs ont repris confiance dans l'accélération des investissements de défense des pays de l'OTAN à la suite des déclarations de responsables politiques européens. Les actions de . Dans l'après-midi, des informations ont fait état de l'intention de Taïwan d'acheter pour plusieurs milliards de dollars d'armes américaines, ce qui pourrait déclencher un rebond du secteur américain de la défense demain .

américaines, ce qui pourrait déclencher un . Sur le marché des changes, le yen japonais est actuellement la devise la plus performante , tandis que le franc suisse et l'euro restent sous pression . Les déclarations des responsables de la Fed Michelle Bowman et Patrick Harker suggèrent une approche prudente de la politique monétaire américaine, mais l' atténuation des inquiétudes concernant les politiques commerciales de Trump rend une baisse des taux cette année de plus en plus probable .

, tandis que . Les déclarations des responsables de la américaine, mais l' . L' euphorie qui entoure le yen aujourd'hui provient des données du PIB japonais, qui ont largement dépassé les attentes du marché. Les indicateurs de la vigueur économique du Japon laissent présager un nouveau resserrement monétaire à venir , tandis que le dollar américain a affiché une faiblesse notable ces derniers jours .

du marché. Les indicateurs de la vigueur économique du Japon laissent présager , tandis que le dollar . Le PIB du Japon a augmenté de 2,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2024 , soit nettement plus que les 1 % prévus et en hausse par rapport aux 1,7 % du troisième trimestre 2024 . En données corrigées des variations saisonnières, l'économie a progressé de 1,2 % en glissement annuel , contre 0,6 % prévu .

, soit nettement plus que les et en hausse par rapport aux . En données corrigées des variations saisonnières, l'économie a progressé de , contre . L'or est remonté à 2 900 dollars l'once , alimenté par un affaiblissement du dollar , prolongeant son rebond après la publication vendredi dernier des plus faibles données de ventes au détail aux États-Unis depuis 2020 pour le mois de janvier.

, alimenté par un , prolongeant son rebond après la publication vendredi dernier des pour le mois de janvier. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé de près de 3,5 % aujourd'hui , après que de nouvelles prévisions météorologiques ont indiqué une hausse des températures aux États-Unis . Des températures plus élevées pourraient réduire la demande de production d'électricité au gaz, ce qui diminue l'impact d'une réduction des stocks plus importante que prévu sur les prix .

, après que de . au gaz, ce qui . Le sentiment sur le marché des crypto-monnaies reste faible. Le bitcoin est en baisse de 1,5 %, tombant à 95 000 dollars, tandis que le solana perd 6 % et le jeton TRUMP recule de près de 10 %.

