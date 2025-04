Résumé quotidien : le « jour de la libération » de Trump déclenche une vague de ventes

Les marchés américains ont subi leur pire correction depuis 2022 , l'annonce par Trump de droits de douane généralisés ayant choqué les investisseurs. L'indice S&P 500 a plongé de 1,8 % (en passe de subir sa plus forte perte en une journée depuis 2022), le NASDAQ 100, à forte composante technologique, a chuté de 1,5 % et le S&P 30 a perdu 2 % (environ 1 248 points).

Les marchés européens ont enregistré de fortes pertes , le DAX allemand chutant de 3 %, le CAC 40 français de 3 % et les actions italiennes enregistrant leur pire performance sur une seule journée depuis plus de deux ans. Le STOXX 600 paneuropéen a chuté de 2,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis janvier, soit plus de 7 % en dessous de son record de début mars.

Le président Trump a mis en place des « tarifs réciproques » étendus lors de ce qu'il a appelé le « Jour de la libération », imposant un tarif universel de 10 % sur toutes les importations américaines, ainsi que des taxes spécifiques plus élevées pour certains pays. La Chine est confrontée à une augmentation de 34 % (soit un total de 54 %), l'Union européenne de 20 %, le Vietnam de 46 %, la Thaïlande de 37 %, et d'autres pays de 20 à 49 %. La mise en œuvre commence le 5 avril pour les tarifs universels et le 9 avril pour les hausses spécifiques à chaque pays.

Les marchés pétroliers ont été confrontés à une vente massive jeudi, le brut ayant chuté le plus depuis 2020 , frappé par le double choc de l'annonce radicale de droits de douane par le président Donald Trump et de la décision inattendue de l'OPEP+ d'accélérer les augmentations de production. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (OIL.WTI) ont plongé de 7,4 % pour se négocier en dessous de 67 dollars le baril, tandis que le Brent (OIL), la référence mondiale, a chuté de plus de 7 % pour passer sous la barre des 70 dollars.

Les actions d'Apple ont chuté de 8 % , effaçant 280 milliards de dollars de capitalisation boursière alors que les investisseurs évaluaient l'impact des droits de douane. Environ 85 % des iPhones sont fabriqués en Chine (où ils sont soumis à des droits de douane de 54 %) et 15 % en Inde (où ils sont soumis à des droits de douane de 26 %). L'analyste de Jefferies a averti que les droits de douane pourraient réduire le bénéfice net d'Apple de 14 % pour l'exercice 2025 si aucune exemption n'était accordée, tandis que l'analyste de Rosenblatt a noté que l'entreprise pourrait être confrontée à des droits de douane de 39,5 milliards de dollars.

Le secteur bancaire a été durement touché, l'indice KBW Nasdaq Bank ayant chuté de plus de 8 %. Citigroup a enregistré les pertes les plus importantes (-9,9 %), suivi de Bank of America (-9 %), Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo ayant tous chuté entre 7,6 et 7,9 %. L'indice est désormais en baisse de près de 12 % depuis le début de l'année, dans un contexte d'incertitude politique persistante.

Les actions des secteurs de la distribution et de la consommation ont chuté , Five Below, Dollar Tree et Gap ayant subi des pertes à deux chiffres. Nike et Walmart ont plongé en raison des droits de douane imposés aux principaux centres de production, tandis que les fabricants d'articles de sport Adidas et Puma ont tous deux chuté de plus de 11 % en raison des taxes élevées imposées à leurs principaux marchés d'approvisionnement.

Les actions pharmaceutiques ont temporairement progressé, les fabricants de médicaments ayant été épargnés par les droits de douane immédiats, ce qui a profité aux principaux exportateurs en Inde, au Japon et en Irlande. AbbVie et Johnson & Johnson ont augmenté d'environ 2 %, défiant la baisse plus générale du marché. Cependant, un responsable américain a indiqué que des droits de douane distincts pour le secteur pharmaceutique sont prévus pour l'avenir, Trump prévoyant que les entreprises pharmaceutiques reviendront en force aux États-Unis ou devront payer une lourde taxe.

Les stratèges de Bank of America ont averti que les droits de douane correspondaient au « pire scénario » et pourraient augmenter l'inflation américaine de 1 à 1,5 %, tout en entraînant une baisse similaire du PIB, mettant l'économie « au bord de la récession ». UBS estime que les droits de douane pourraient réduire le PIB réel de 1,5 à 2 points de pourcentage en 2025, tout en poussant l'inflation vers 5 %.

Les craintes d'une guerre commerciale ont éclipsé les données positives sur les inscriptions au chômage , qui ont chuté de 6 000 pour la semaine se terminant le 29 mars, ce qui laisse présager une stabilité continue du marché du travail avant la publication très attendue vendredi des chiffres de l'emploi non agricole.

La Réserve fédérale est confrontée à des décisions politiques difficiles , les traders tablant désormais sur quatre baisses de taux cette année, les craintes de récession l'emportant sur les préoccupations inflationnistes. Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré qu'il n'y avait « pas besoin de se précipiter » pour ajuster les taux, soulignant l'importance d'évaluer l'effet cumulatif des changements de politique.

Le rapport de l 'EIA signale une croissance plus élevée que prévu du stockage de gaz naturel , qui a augmenté de 29 milliards de pieds cubes (contre une estimation de 27 milliards de pieds cubes). Cela a entraîné une liquidation de plus de 1 % des contrats à terme NATGAS. Cependant, le prix est toujours supérieur de plus de 3 % au cours de clôture d'hier.

Projet de loi bipartite du Sénat présenté par Chuck Grassley (R) et Maria Cantwell (D) visant à restreindre le pouvoir présidentiel en matière de droits de douane. La « Trade Review Act of 2025 » exigerait l'approbation du Congrès pour l'instauration de nouveaux droits de douane dans un délai de 60 jours. Le sénateur Rand Paul a averti que les précédentes impositions importantes de droits de douane avaient entraîné des pertes électorales majeures pour les républicains.

