Résumé quotidien : le Nasdaq et le DAX atteignent de nouveaux sommets historiques ⚡

La séance de mercredi sur les marchés boursiers internationaux a vu la poursuite des hausses importantes observées sur de nombreux indices au cours des derniers jours. Le DAX allemand a enregistré sa cinquième séance consécutive de hausse, confirmant pour l'instant la tendance haussière générale de l'indice, soutenue par sa capacité à rester au-dessus de la barrière psychologique des 20 000 points. Les actions du groupe de défense Rheinmetall ont progressé de près de 2,5 %, tandis que celles de Hugo Boss ont gagné près de 7 %, portées par des commentaires favorables de UBS.

Eli Lilly & Co. a annoncé que son médicament de perte de poids, Zepbound, avait surpassé le Wegovy de son concurrent Novo Nordisk A/S dans la première étude directe comparant les deux médicaments. Les actions d'Eli Lilly ont gagné près de 3 % aujourd'hui, tandis que celles de Novo ont légèrement chuté de 0,3 %.

Wall Street a ouvert en hausse, avec les indices américains poursuivant leurs gains au moment de la publication de cet article. Le Nasdaq, majoritairement porté par un rebond de 3 % des actions de Nvidia, a gagné plus de 0,9 %, avec une hausse de 8 % depuis le 27 novembre. Amazon a également progressé de près de 2,5 %, les investisseurs espérant une implication accrue de l'entreprise dans le secteur de l'IA générative.

Le secteur des logiciels a été au centre de l'attention boursière aujourd'hui, avec des gains importants pour des entreprises comme Fortinet, Adobe, ServiceNow et Salesforce, soutenues par des prévisions annuelles revues à la hausse et des commentaires optimistes sur l'Agentforce IA. Les actions de Salesforce ont grimpé de 8 %. Les secteurs financier et énergétique ont, en revanche, affiché des baisses.

Le thème clé du jour a été la publication des données ISM sur le secteur des services aux États-Unis. L'ISM Services (pour novembre) a enregistré un score de 52,1, contre 55,7 prévu et 56 précédemment. Détails des données ISM : ISM Prix : 58,2 (prévision 57, précédent 58,1)

ISM Emploi : 51,5 (prévision 53, précédent 53,0)

ISM Nouvelles commandes : 53,7 (prévision 56,6, précédent 57,4) Les commandes industrielles américaines ont augmenté de 0,2 % en glissement mensuel, contre 0,2 % prévu et 0,5 % précédemment. Les biens durables ont été révisés à +0,3 % contre 0,2 % précédemment, et les biens durables hors transport à +0,2 % contre 0,1 % précédemment. Les données américaines ont montré un sentiment plus faible que prévu dans ce secteur clé de l'économie. Cependant, le sous-indice des prix (c'est-à-dire celui lié au CPI) indique que les pressions sur les prix restent relativement élevées. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Nous observons également une volatilité importante sur le marché des matières premières. Les métaux précieux rebondissent aujourd'hui, avec l'or en hausse de 0,4 % et l'argent en gain de 1 %. En revanche, les prix du pétrole brut WTI enregistrent une baisse significative, perdant près de 2 % par rapport à la séance d'hier. Le Wall Street Journal a rapporté que des sources indiquent que l'Arabie Saoudite devrait décider demain, lors de la réunion de l'OPEC+, de prolonger les réductions de production, ce qui avait initialement soutenu les prix du pétrole, qui ont franchi la barre des 74 $ le baril avant de perdre leurs gains. Inventaires de pétrole brut (EIA) : -5,07 M (prévision -1,41 M, précédent -1,844 M) Inventaires d'essence (EIA) : 2,36 M (prévision -1,03 M, précédent 3,31 M)

Inventaires de distillats (EIA) : 3,383 M (prévision -0,424 M, précédent 0,416 M) Le gaz naturel (NATGAS) perd 0,5 %. Les prix du cacao et du café augmentent aujourd'hui, tandis que ceux du sucre et du soja enregistrent de légères baisses. Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est très optimiste, bien que Bitcoin consolide autour de 96 000 $. Ethereum progresse de plus de 5 %, soutenu par l'augmentation des entrées dans les ETF ; certains altcoins affichent des gains à deux chiffres, tandis qu'Algorand et Ripple perdent près de 10 %, effaçant une partie des gains récents.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."