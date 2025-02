Résumé quotidien : le Nasdaq et les métaux précieux progressent sur fond d'affaiblissement du dollar américain 🗽.

Le sentiment du marché à Wall Street reste mitigé dans la seconde moitié des échanges, bien que les contrats à terme sur les principaux indices de référence américains aient effacé une grande partie des pertes antérieures causées par les tarifs douaniers. Le contrat à terme US500 s'échange légèrement sous la ligne plate, le US30 est en baisse de 0,3 %, tandis que le US100 gagne 0,35 %. Après la session américaine, Alphabet (GOOGL.US) et AMD (AMD.US) sont parmi les sociétés qui devraient publier leurs résultats.

La paire EURUSD est en hausse de près de 0,4 % alors que le dollar américain s'affaiblit, porté par un regain d'espoir d'une résolution favorable dans les négociations commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine. L'optimisme persiste quant à la possibilité de parvenir à un accord, ce qui pourrait conduire à une réduction des droits de douane entre les deux économies. Entre-temps, les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement baissé à la fois pour les obligations à 2 ans et à 10 ans.

US JOLTS Ouvertures d'emplois (décembre) : 7.6M (Prévision 8M, Précédent 8.098M) US Factory Orders MoM (Janvier) : -0,9% (Prévision -0,8%, Précédent -0,4%) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Les indices chinois CHN.cash et HK.cash sont en hausse de plus de 2%, alimentés par l'optimisme entourant les progrès rapides de l'intelligence artificielle dans les entreprises technologiques chinoises. Des titres tels qu'Alibaba, JD.com et Pinduoduo figurent parmi les plus fortes hausses suite à leurs impressionnantes percées dans le domaine de l'intelligence artificielle au cours des derniers jours.

Les prix du pétrole brut sont en hausse de 1 % après que l'ancien président américain Donald Trump a menacé d'exercer des pressions sur l'Iran, visant à arrêter complètement les exportations de pétrole iranien et à suspendre son programme nucléaire.

L'or a grimpé de 1 %, atteignant de nouveaux records historiques à 2 840 dollars l'once, tandis que l'argent est en hausse de plus de 2 %, bénéficiant de l'incertitude entourant la guerre commerciale et d'un dollar américain plus faible, qui a réagi aux nouvelles de la nouvelle administration américaine.

La volatilité des marchés agricoles est élevée aujourd'hui, la plupart des produits de base enregistrant des gains. Les contrats à terme sur le sucre ICE ont augmenté de près de 2,5 %, le blé CBOT de 1,8 % et le maïs de 1,4 %. En revanche, les contrats à terme sur le cacao ont baissé de plus de 1 %.

Le bitcoin est en baisse de près de 2 %, bien qu'il reste proche de la barre des 100 000 dollars, après avoir bondi de 93 000 dollars il y a quelques heures. Les crypto-monnaies plus petites sont également en baisse, Polygon et Polkadot ayant perdu plus de 7 %, tandis que le jeton TRUMP a chuté de plus de 10 %.

Selon un rapport de S&PGR, des tarifs douaniers soutenus entre les États-Unis et la Chine pourraient présenter des risques pour l'expansion mondiale des entreprises technologiques. Dans le même temps, le Panama a annoncé qu'il était sur le point de se retirer d'un accord avec une société basée à Hong Kong et opérant dans le canal de Panama, à la suite de discussions avec les États-Unis.

M. Waltz, des États-Unis, a confirmé que son pays n'avait pas l'intention d'interrompre ses livraisons d'armes à Israël. En outre, le président américain Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à offrir aux États-Unis un accès aux métaux des terres rares et à d'autres ressources stratégiques, conformément aux demandes formulées par Donald Trump.

