Résumé quotidien : Le Père Noël à Wall Street🗽 Bitcoin gagne 5%, le Nasdaq clôture la semaine avec une forte session vendredi

Les indices européens ont clôturé la séance de vendredi avec des résultats mitigés. Le CAC40 français a gagné le plus (+1,31%), principalement en raison du rejet des propositions de nouvelles taxes pour les entreprises avec le renversement du gouvernement du Premier ministre Barnier (et donc du budget). Le DAX allemand a augmenté de 0,13 %, mais le FTSE britannique est resté à la traîne.

Les sentiments à Wall Street sont très solides, soutenus par le rapport NFP sur le marché du travail et les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en décembre. Le Nasdaq (+0,7 %) est en tête des gains, suivi par le Russell 2000 (+0,4 %), et le S&P500 ajoute 0,22 %. Le Dow Jones fait figure d'exception, perdant actuellement 0,2 %.

Le secteur des technologies de l'information et des logiciels se porte bien (Palantir, Adobe, AppLovin) ; parmi les sociétés BigTech, Meta Platforms et Alphabet sont en tête des gains. Les actions de Lululemon gagnent plus de 18 % après des résultats trimestriels satisfaisants ; le fabricant d'armes Smith & Wesson perd 17 % après des prévisions décevantes et des commentaires sur l'affaiblissement de la demande.

Le marché des changes continue de voir la force du dollar, qui se renforce de 0,3 % par rapport à un panier de devises, bien qu'il ait effacé une partie de ses gains à la suite de la publication des données NFP.

Le rapport sur le marché du travail américain a montré un fort rebond de l'emploi non agricole en novembre (227k nouveaux emplois ; prévision : 202k ; précédent : 36k, révisé pour 12k) et une augmentation de 0,1 pp du taux de chômage à 4,2%. La croissance des salaires s'est avérée légèrement plus élevée sur une base mensuelle et annuelle.

Le rapport de l'Université du Michigan sur les sentiments des consommateurs (préliminaire) est ressorti à 74 contre 73,2 et 71,8 précédemment.

Attentes : Réel 71.6 (Prévision 77.7, Précédent 76.9)

Condition Prelim : 77.7 (Prévision 65.2, Précédent 63.9)

Inflation à 1 an de l'Université du Michigan Préliminaire Réel 2.9% (Prévision 2.7%, Précédent 2.6%)

Inflation préliminaire à 5 ans de l'Université du Michigan : 3,1% (prévision 3,1%, précédent 3,2%)

Les contrats de pétrole brut perdent près de 1%, tandis que les contrats de gaz naturel gagnent légèrement. Les contrats sur le café augmentent de plus de 5%. Le platine et le palladium affichent des baisses de près de 1% ; l'or progresse légèrement.

Les crypto-monnaies sont en hausse, le bitcoin augmentant de près de 5 % pour atteindre 101 500 $, après les baisses d'hier qui ont fait chuter le prix de 104 000 $ à 95 000 $ dans la nuit du 5 au 6 décembre. Les crypto-monnaies plus petites comme Uniswap progressent également, avec une hausse de 16 % aujourd'hui

