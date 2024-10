Résumé quotidien : le pétrole perd 4 % ; le Nasdaq 100 progresse légèrement grâce à une hausse de 11 % d'Oracle

Le sentiment sur les marchés boursiers européens a été globalement faible aujourd'hui. Les actions de BMW ont chuté de plus de 10 %, après que la société a révisé à la baisse ses prévisions de livraisons pour 2024 et signalé des problèmes avec ses systèmes de freinage. Volkswagen a affiché des baisses de près de 4 %.

Les actions du fabricant de montres de luxe Swatch Group ont poursuivi leur déclin et ont glissé aujourd'hui à des niveaux jamais vus depuis 2020, bien que l'entreprise ait indiqué une augmentation de 10 % des ventes en Chine au cours des derniers trimestres.

Les indices de Wall Street affichent aujourd'hui une volatilité modérée. L’US2000 perd 1,2 %, testant la moyenne mobile exponentielle sur 200 séances, tandis que l’US100 gagne 0,3 % grâce à une hausse de 11 % d'Oracle.

Dans la seconde partie de la séance, les indices ont interrompu leur impulsion baissière et enregistrent une légère amélioration du sentiment ; néanmoins, on pourrait caractériser l'humeur actuelle sur le marché boursier américain comme morose, malgré plusieurs récentes séances de faibles échanges.

Le DJIA perd près de 0,5 % aujourd'hui ; l'indice de volatilité du CBOE (VIX) a effacé une forte hausse et ne progresse que de 2 % sur la journée.

Les actions du géant technologique américain Oracle sont en hausse de plus de 12 %, après des résultats du deuxième trimestre surprenamment robustes, portés par ses services de cloud et d'intelligence artificielle. Malgré cela, la société n'a pas réussi à améliorer l'ensemble du secteur technologique, où Hewlett Packard chute de près de 8 %, tombant sous la moyenne mobile à 200 jours.

Le dollar américain s'apprécie légèrement, avec un recul de 0,12 % de l'EUR/USD, bien que les rendements des obligations américaines à 10 ans aient baissé de plus de 4 points de base aujourd'hui, à 3,65 %.

L'or progresse de moins de 0,3 %, tandis que l'argent est en hausse de 0,2 %. Les actions de la société minière Sibanye Stillwater, qui opère sur le marché des métaux, ont perdu plus de 8 % aujourd'hui, atteignant des niveaux historiquement bas.

Les actions de JP Morgan chutent de près de 7 %, après que la banque a averti que son revenu net d'intérêts (NII) pourrait être bien inférieur aux attentes pour 2025, en raison de l'ampleur des baisses de taux de la Fed.

Le gaz naturel (NATGAS) se négocie avec une volatilité accrue, en raison de l'ouragan Francine, qui a atteint la côte américaine aujourd'hui, dans l'État de Louisiane, où se trouvent la plupart des principaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis.

Le pétrole Brent (OIL) a chuté de près de 4 % aujourd'hui, les préoccupations concernant la demande pesant sur le marché. Ni un rapport relativement favorable de l'OPEP+, qui prévoit une demande de pétrole stable d'une année sur l'autre en 2024, ni les inquiétudes liées à l'ouragan, qui a forcé certaines plateformes pétrolières à suspendre leur production, n'ont permis de soutenir les prix.

Le sentiment des petites entreprises américaines a chuté à 91,5 en août, contre 93,7 en juillet, selon l'enquête NFIB. La lecture suggère que la hausse de juillet pourrait n'avoir été qu'un phénomène saisonnier, tandis que le sentiment général des petites entreprises aux États-Unis reste faible par rapport aux normes historiques.

Fitch Ratings s'attend à ce que le cycle d'assouplissement monétaire attendu de la Fed soit calme et relativement modéré, compte tenu des normes historiques.

La plupart des économistes interrogés dans une enquête de Bloomberg donnent peu de chances à une réduction de 50 points de base de la politique monétaire lors des réunions de la Fed cette année. La plupart anticipent des baisses de 75 points de base (trois baisses de 25 points de base chacune) cette année, un pronostic inchangé par rapport à l'enquête d'août.

US Steel a connu un début de séance très faible, réussissant à effacer environ la moitié des pertes en fin de séance, mais terminant tout de même en baisse d'environ 4 %, après des informations sur la venue d'une délégation japonaise de Nippon Steel aux États-Unis. Le conglomérat devrait négocier avec les Américains l'acquisition d'un acteur stratégique de l'acier américain ; les attentes du marché indiquent que cet accord est peu probable, compte tenu des objections soulevées par les régulateurs au nom de la sécurité nationale.

Sur le marché des matières premières agricoles, le blé et le café sont les meilleures performances de la journée, avec des gains de plus de 1 %. Des baisses de près de 2 % sont observées dans les contrats à terme sur le sucre, le cacao et le soja. Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."