Résumé quotidien : le risque de guerre commerciale ne freine pas Wall Street 📈

Les indices américains ouvrent la semaine sur une note haussière, soutenus principalement par les entreprises technologiques, en particulier le secteur des semi-conducteurs. Le S&P500 gagne 0,7 %, le Nasdaq progresse de 1,15 %, le DJIA ajoute 0,35 %, et le Russell 2000 enregistre une hausse de 0,55 %.

Les entreprises du secteur des matériaux enregistrent également de solides gains après l'annonce par Donald Trump de nouvelles taxes sur l'acier et l'aluminium (y compris sur l'UE).

Merck KGaA est en négociations avancées pour acquérir Springworks Therapeutics (SWTX.US). Selon des sources proches du dossier, la transaction pourrait être finalisée dans les prochaines semaines, bien que les termes de l’accord potentiel n’aient pas été divulgués. Les actions de Springworks enregistrent une hausse de près de 36 % aujourd’hui.

La Commission européenne a annoncé une réponse aux taxes mentionnées, les qualifiant d’illégales et contre-productives, mais n’a pas précisé les mesures avant la mise en place officielle des barrières commerciales.

Les indices européens poursuivent leur ascension malgré les menaces de tarifs. Le DAX continue d’avancer sans ralentir (+0,57 %), tandis que le CAC40 français progresse aussi (+0,4 %), tout comme le FTSE 100 britannique (+0,77 %) et le FTSE MIB italien (+0,5 %).

Sur le marché des devises, le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD) enregistrent les plus fortes hausses, se renforçant contre la plupart des devises des pays du G10. L’indice du dollar américain (USDIDX) a ouvert la semaine de manière forte grâce aux nouvelles annonces de tarifs (+0,22 %). Cependant, l’euro se renforce contre le dollar (+0,18 %), soutenu en partie par le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, au Parlement européen, où elle a souligné que la lutte contre l’inflation n’était pas terminée et que les conditions pour une reprise économique dans la zone euro étaient réunies.

L’or conserve ses gains tout au long de la journée de trading et affiche actuellement une hausse de 1,50 %, atteignant 2 905 USD l’once. L’argent, de son côté, progresse de 0,70 % pour atteindre 32 USD l’once.

La forte demande pour l’or persiste depuis plusieurs mois, alimentée par les risques géopolitiques et inflationnistes. Selon les dernières données, la Banque Populaire de Chine (PBOC) continue d’acheter de l’or malgré ses prix record. La banque a repris ses achats en novembre et les a poursuivis en décembre et janvier. En janvier, la PBOC a augmenté ses réserves d’or de 160 000 onces.

Sur le marché des cryptomonnaies, on observe un optimisme modéré. Le Bitcoin gagne 0,90 %, atteignant 97 300 USD, limitant légèrement ses gains pendant la session américaine. Plus tôt dans la journée, les prix avaient approché les 98 000 USD.

L'Ethereum enregistre des gains légèrement plus importants de 2,00 %, atteignant 2 680 USD. Cependant, le sentiment global sur le marché des cryptomonnaies reste faible, même si le Bitcoin évolue près de ses niveaux historiques.

