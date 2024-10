Résumé quotidien : les actions américaines effacent leurs baisses après le débat présidentiel 📈

Les principaux indices boursiers américains ont effacé une grande partie de leurs pertes enregistrées lors de l'ouverture de la séance. Au moment de la publication, le US500 est en baisse de 0,20 %, le US2000 en baisse de 0,45 %, et l'indice technologique US100 en hausse de 0,40 %.

Les baisses des indices boursiers ont été principalement provoquées par le débat entre les candidats à la présidence pour les élections de novembre, Kamala Harris et Donald Trump. La candidate démocrate a mieux performé lors du débat, augmentant ainsi ses chances de victoire. En revanche, les marchés ont clairement favorisé Donald Trump, ce qui a entraîné des baisses des indices boursiers et d'autres actifs risqués.

Les données CPI n’ont pas suscité de réaction durable sur le marché. D'une part, la lecture principale était légèrement inférieure aux attentes des analystes, mais sur une base mensuelle, les données sous-jacentes ont surpris à la hausse. Cependant, cela ne change pas le fait que l'inflation aux États-Unis diminue. Pour l'instant, les investisseurs réduisent la probabilité d'une réduction ultra-accommodante de 50 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine (de 34 % hier à 15 % aujourd'hui), ce qui explique la réaction haussière du dollar.

David Solomon, PDG de Goldman Sachs Group, a indiqué qu'il y a encore une possibilité de réduction de 50 points de base par la Fed en raison des signes émergents de faiblesse sur le marché du travail.

La paire USDJPY est tombée aujourd'hui à son niveau le plus bas depuis le 28 décembre 2023, pour terminer la journée en légère baisse. Les banquiers de la BoJ ont déclaré que des hausses de taux supplémentaires sont le scénario de base pour la politique monétaire. Cependant, Junko Nakagawa a commenté qu'il est difficile de prévoir le moment de la prochaine hausse de taux de la BoJ.

Les actions de Commerzbank (CBK.DE) ont gagné plus de 16 % lors de la séance d'aujourd'hui en Europe après que UniCredit SpA (UCG.IT) a acquis une participation de 9 % dans Commerzbank AG et prévoit de commencer des négociations avec la banque, augmentant la possibilité d'une prise de contrôle qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir en Europe dans le secteur bancaire. La banque italienne a acquis 4,5 % des actions auprès du gouvernement allemand, et le reste a été acheté sur le marché libre.

Les actions de la société espagnole Inditex (ITX.ES), responsable de marques telles que Zara, Bershka, Massimo Dutti et Pull&Bear, sont en hausse de plus de 5,5 % aujourd'hui en raison de la publication de bons résultats pour le premier semestre de l'année.

Les données sur les stocks de pétrole se sont révélées plus élevées que prévu, ce qui pourrait indiquer une diminution de la demande. Une explication pourrait être la saisonnalité, traduisant une baisse, mais une augmentation significative des stocks pourrait également confirmer un affaiblissement de l'économie.

Le pétrole WTI efface ses pertes et augmente de plus de 2,5 %, et le gaz naturel de 2 %. La raison pourrait être l'approche de l'ouragan Francine. L'or est coté à 2516 $ et est au niveau d'ouverture.

La pression sur le marché boursier a également affecté les prix des cryptomonnaies. Le Bitcoin a effacé tous les gains d'hier et a testé à nouveau le support sous les 56 000 $. Au moment de la publication, le prix rebondit au-dessus des 57 400 $, le Bitcoin perdant seulement 0,30 %.

