Résumé quotidien : les actions américaines perdent de l'élan après des données sur l'inflation

Les actions américaines semblent perdre de leur élan après les récentes semaines haussières et se dirigent vers le rouge. Le S&P 500 et le Dow Jones perdent 0,3 %, le Nasdaq recule de 0,2 % et le Russell 2000, indice des petites capitalisations, chute de 1 %.

Le ton des procès-verbaux de la BCE reflète une position soigneusement équilibrée. Tout en devenant plus confiante dans le processus de désinflation, la BCE met l’accent sur la gestion des risques et maintient une approche dépendante des données, en portant une attention particulière à éviter à la fois un dépassement et un sous-dépassement de l’objectif d’inflation.

Les présidents des fédérales de Kansas City, Jeffrey Schmid, et de Saint-Louis, Alberto Musalem, ont commenté la politique monétaire des États-Unis et ses perspectives futures. Dans l’ensemble, les discours des deux membres de la Fed étaient assez prudents. Bien que la confiance de la Fed dans une baisse de l’inflation continue n’ait probablement pas changé, les lectures récentes du CPI ne semblent pas indiquer une position de "réductions de taux agressives", avec des indices encore élevés tant pour l’inflation globale que pour l’inflation de base.

Adriana Kugler, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, a signalé aujourd’hui que la lutte contre l'inflation plus élevée aux États-Unis pourrait être plus difficile, mais que des baisses supplémentaires des taux demeurent un "scénario de base".

Le PPI des États-Unis est ressorti plus élevé que prévu. En glissement annuel, le PPI a augmenté de 2,4 % (contre 2,3 % attendu), le PPI de base a grimpé de 3,1 % (contre 3 % attendu), et le PPI hors alimentation/énergie/transport a progressé de 3,5 % (contre 3,2 % précédemment).

