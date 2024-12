Résumé quotidien : les actions américaines progressent et les prises de bénéfices de NATGAS font baisser les contrats de plus de 2%.

Les indices américains connaissent pour la plupart des rebonds avant les fêtes aujourd'hui. Les pertes initiales causées par un indice de confiance des consommateurs moins bon que prévu ont été récupérées plus tard au cours de la séance. Le S&P 500 est en hausse de près de 0,5 % aujourd'hui, le Nasdaq 100 progresse de près de 0,9 % et le Dow Jones s'échange à un niveau proche de son cours de clôture d'hier. Seul le Russell 2000 est en baisse de près de 0,5 % aujourd'hui.

Le cours de l'action Rumble a bondi de plus de 100 % aujourd'hui à la suite de l'annonce de la décision de Tether d'acheter des actions de la société. La transaction s'élève à 775 millions de dollars, avec un prix d'achat moyen de 7,5 dollars par action.

Honda est en hausse de 12 % aujourd'hui après avoir officiellement confirmé qu'il avait entamé des discussions avec Nissan au sujet d'une éventuelle fusion des deux constructeurs automobiles. Une telle transaction créerait un conglomérat qui serait le troisième plus grand constructeur automobile (après Toyota et Volkswagen).

Les indices européens enregistrent des gains avant les vacances. Le SMI suisse gagne plus de 0,9 %, le FTSE 100 britannique gagne 0,2 % et l'IT40 italien gagne 0,3 %. Toutefois, le sentiment est plus négatif en France, où les prix restent au niveau de clôture précédent, et en Allemagne, où le DAX allemand est en baisse de 0,2 %.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans continuent d'augmenter, s'approchant de la barrière psychologique des 4,6 %. Aujourd'hui, ils ont atteint 4,585 %, leur niveau le plus élevé depuis le mois de mai de cette année.

L'indice de confiance des consommateurs américains, préparé par le Conference Board, a chuté de manière inattendue à 104,7 (valeur prévue : 113,3 ; valeur précédente : 112,8). Il s'agit d'une surprise négative au cours d'un mois clé pour le commerce de détail.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont augmenté de 5,8 % d'un mois sur l'autre en novembre, et les données d'octobre ont été révisées à -14,8 % d'un mois sur l'autre. L'augmentation des ventes a été plus importante que prévu. Dans le même temps, le prix médian a baissé de 6,3 % d'une année sur l'autre. Les mouvements de prix indiquent l'effet des taux d'intérêt élevés sur la demande des consommateurs.

Le PIB du Canada a augmenté d'un mois sur l'autre à un rythme plus rapide que le mois précédent et a dépassé le taux de croissance prévu. L'augmentation a été de 0,3 % par rapport aux prévisions de 0,1 %. L'inflation IPPI a augmenté de 0,6 % d'un mois sur l'autre en novembre (contre une prévision de 0,3 % d'un mois sur l'autre). En glissement annuel, l'inflation a augmenté de 2,2 %, dépassant la barrière des 2 % pour la première fois depuis juillet de cette année.

Le PIB de l'Espagne pour le troisième trimestre a augmenté de 0,8 % en glissement trimestriel, conformément aux attentes. Sur une base annuelle, la croissance du PIB a été légèrement plus faible que prévu : +3,3 % par rapport à la prévision de +3,4 %.

Aujourd'hui, nous observons des mouvements plus marqués de la livre sterling, qui est en baisse de près de 0,4 % par rapport au dollar américain. L'euro est également en baisse, avec un recul de 0,3 % par rapport au dollar américain. Le franc suisse perd également beaucoup de terrain aujourd'hui, avec une baisse de 0,8 % par rapport au dollar et de 0,6 % par rapport à l'euro.

La pression des prises de bénéfices est évidente dans les prix du gaz aujourd'hui. Les contrats à terme sur le gaz sont en baisse de 2,5 % malgré l'absence de signaux clairs du marché en faveur d'une faible demande.

Sur le marché des métaux précieux, l'or recule de 0,4 %. Toutefois, nous constatons un sentiment positif à l'égard du platine (+1,4 %) et du palladium (+1,9 %). L'argent est en hausse de près de 0,5 %.

Le bitcoin est en baisse de plus de 2 % aujourd'hui, passant sous la barre des 95 000 dollars. En revanche, l'Ethereum est en hausse de près de 1,7 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."