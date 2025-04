Résumé quotidien : Les actions et les matières premières plongent tandis que l'USD rebondit (04.04.2025)

La liquidation provoquée par les représailles tarifaires ne montre aucun signe de ralentissement et les indices américains ont chuté à des niveaux jamais vus depuis le mini-krach d'août 2024. Le S&P500 a connu sa pire séance sur deux jours depuis mars 2020 (-5,4 %), tandis que le Nasdaq (-5 %), le DJIA (-4,3 %) et le Russell 2000 (-5,7 %) ont également perdu du terrain.

Les marchés européens terminent également la semaine dans le rouge. Le DAX allemand a chuté de -4,95 %, le CAC40 français de -4,25 % et le FTSE 100 britannique de -4,95 %.

La Chine, sans tenter de négociations, a annoncé des droits de douane de rétorsion de 34 % sur tous les produits américains, à compter du 10 avril. Selon Trump, « les Chinois ont mal joué, ils ont paniqué ».

L'escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a aggravé la baisse des valeurs technologiques (NVDA.US : -7 %, TSLA.US : -9 %, AAPL.US : -5,6 %) et des grandes institutions financières (JPM.US : -6,9 %, GS.US : -6,7 %, BAC.US : -7,5 %).

Les conséquences des droits de douane seront plus importantes que prévu, ce qui augmente le risque d'une inflation plus élevée et d'une croissance économique plus faible, comme l'a indiqué Jerome Powell lors d'une conférence de presse en Virginie. Cependant, Powell a souligné que les changements de politique monétaire nécessitent plus de clarté de la part des données économiques, et la Fed continuera à adopter une approche attentiste.

Donald Trump a prolongé de 75 jours la période de négociation de la vente potentielle de TikTok à des entités américaines. Le président américain avait précédemment suggéré que la vente pourrait être utilisée comme monnaie d'échange pour obtenir des réductions tarifaires avec la Chine.

La variation de l'emploi non agricole (NFP) en mars a dépassé les attentes (228 000, prévision : 140 000). Cependant, les données ont des implications mitigées en raison d'une forte révision à la baisse du chiffre précédent (de 151 000 à 117 000). Le chômage a augmenté comme prévu, passant de 6,6 % à 6,7 %.

Sur le marché des changes, le dollar (USDIDX) se remet de sa récente correction, se renforçant de 1 % contre le panier des devises du G10. Les devises les plus dépréciées sont celles des antipodes (AUDUSD : -4,7 %, NZDUSD : -3,64 %) et la couronne norvégienne (USDNOK : +4,11 %). Le franc suisse (USDCHF : +0,05 %) résiste le mieux aux baisses, tandis que l'USDJPY et l'USDCAD perdent environ 0,8 %. L'euro s'est déprécié de 0,9 % par rapport au dollar (EURUSD : 1,095).

Le marché des matières premières dans son ensemble est également en recul. L'or a perdu 2,9 % pour s'établir à 3 023 dollars l'once, l'argent est en baisse de 7,2 % à 29,60 dollars l'once. Le pétrole brut Brent et le WTI ont encore chuté respectivement de 6,4 % et 7,3 %, et les contrats NATGAS se négocient en baisse de 7 %.

Les principales crypto-monnaies connaissent de légers rebonds. Le bitcoin a gagné 2,65 % pour atteindre 84 500 dollars, et l'ethereum a augmenté de 1,3 % pour atteindre 1 822 dollars.

