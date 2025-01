Résumé quotidien : les Big Tech pèsent sur Wall Street, les cours du pétrole reculent après le discours de Trump à Davos, le dollar s'affaiblit (23.01.2025).

Après une ouverture mitigée, les indices de Wall Street ont pour la plupart évolué en territoire positif (S&P500 : +0,2%, DJIA : +0,75%, Russell 2000 : +0,25%). L'exception a été le Nasdaq 100 (-0,2%), tiré vers le bas principalement par les Big Tech (Nvidia : -1,05%, Tesla : -1,05%, Intel : -2%, Apple : -0,13%, Amazon : -0,7%).

Les indices européens ont clôturé la séance dans le vert (DAX allemand : +0,74%, CAC40 français : +0,7%, FTSE 100 britannique : +0,23%, FTSE MIB italien : +0,72%, SMI suisse : +0,47%).

Electronic Arts (EA.US) est en baisse de près de 17% suite aux résultats préliminaires décevants du troisième trimestre 2024/25 et à l'abaissement des prévisions de l'entreprise pour l'année fiscale 2024/25. La performance plus faible a été attribuée à l'accueil beaucoup plus froid de ses jeux de sport publiés annuellement (en particulier EA Sports FC 2025) et à l'intérêt plus faible des joueurs pour le dernier titre Dragon Age.

Les résultats décevants du quatrième trimestre 2024 ont fait chuter les actions de Puma de 22 %, marquant la pire séance de l'histoire de la société et sa plus faible valorisation depuis 2018.

Le dollar américain (USD) perd du terrain par rapport à toutes les devises du G10. L'euro se renforce de 0,15 %, aidé par l'absence de politiques tarifaires spécifiques annoncées par l'administration Trump à l'égard de l'UE. La livre sterling (GBP) s'apprécie de 0,33 %, sa plus forte progression en trois jours. Le yen japonais (JPY) est en hausse de 0,35 % avant la décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt (le marché attribue une probabilité de 94 % à une hausse de 25 points de base).

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont augmenté de 233 000, dépassant les prévisions de 220 000. Il s'agit du troisième rapport consécutif montrant une augmentation des nouvelles demandes d'une semaine sur l'autre.

Sur le marché des matières premières énergétiques, des baisses sont observées : Le pétrole brut Brent et WTI sont en baisse de 0,84 % et de 1,06 %, respectivement, suite à la déclaration de Trump selon laquelle il fera pression sur l'OPEP pour faire baisser les prix du pétrole.

La baisse des contrats pétroliers n'a pas été favorisée par le rapport du DOE sur les variations hebdomadaires des stocks de brut, qui a révélé une baisse plus importante que prévu. La variation s'est élevée à -1,02 million de barils contre -0,4 million de barils prévus.

Les contrats de gaz naturel (NATGAS) sont en baisse de 1% suite aux prévisions de températures plus élevées la semaine prochaine. De plus, un rapport de l'EIA indique que les stocks de gaz américains diminuent plus lentement que prévu, ce qui accentue la pression à la baisse sur les prix. Selon le rapport, les variations de stocks ont été de -233 milliards de pieds cubes contre -244 milliards de pieds cubes prévus.

Le bitcoin récupère la plupart de ses pertes d'hier (+1,26 %), tandis que le solana (-3,5 %), l'ethereum (-0,4 %), le ripple (-1,95 %) et le dogecoin (-2,15 %), récemment volatile, perdent du terrain.

Le sentiment de faiblesse est également visible dans les métaux précieux. Outre le palladium (+0,5 %), des baisses sont observées dans les contrats d'argent (-1,1 %) et de platine (-0,57 %). L'or a récupéré la quasi-totalité des pertes subies aujourd'hui et se négocie actuellement à l'horizontale.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."